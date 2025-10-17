Balıkesir Kitap Fuarı Açıldı

Haberler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Balıkesir Kitap Fuarı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı. Belediye Başkanı Ahmet Akın, açılışta kitap ve edebiyatın önemine vurgu yaptı. Fuarın onur konuğu Ataol Behramoğlu'nun hayatını anlatan kısa belgesel de izlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Balıkesir Kitap Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki fuarın açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kitabın insanı, insanın da dünyayı değiştirdiğini söyledi.

Türk edebiyatının nice büyük isimlerinin yolunun Balıkesir'den geçtiğini aktaran Akın, şöyle konuştu:

"Modern hikayeciliğin, öz Türkçemizin, milli kimliğimizin öncü isimlerinden Ömer Seyfettin, gözlerini Gönen'de dünyaya açtı. Anadolu insanının en saf duygularını, en gerçek yaşamını, tertemiz bir Türkçe ile ölümsüzleştiren Sabahattin Ali'nin çocukluğu Edremit'in sokaklarında geçti. Şiiriyle devrim yaratmış, fikirleriyle ufuk açmış Attila İlhan ve kurguladığı ölümsüz karakterlerle, romanlarıyla edebiyatımızın modernleşmesine büyük katkılar sunan Yusuf Atılgan'ın yolu da Balıkesir Lisesinden geçti."

Belgesel yönetmeni, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk de bir konuşma yaptı.

Daha sonra 10 sürecek fuarın onur konuğu olan akademisyen, edebiyatçı ve şair Ataol Behramoğlu'nun yazıp yönettiği hayatını anlatan kısa belgesel izlendi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Kültür Sanat
