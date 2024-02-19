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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 'Su Misali İnsan' söyleşi programı gerçekleştirildi

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AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sındırgı'da yapılan söyleşi programında Sındırgı'nın potansiyelini ve marka şehir olma özelliğini vurguladı. Söyleşiye yazarlar ve protokol üyeleri de katıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "Su Misali İnsan" başlıklı söyleşi programı gerçekleştirildi.

Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akpınar Yaşam Merkezi'ndeki söyleşide, Sındırgı'nın her zaman olduğu gibi sıcak ve samimi ev sahipliğiyle kendilerini ağırladığını dile getirerek, "Sındırgı, sporun, sanatın, tarımın, turizmin ve üretimin alın teri bir beldemiz. Sındırgı, gençliğiyle, potansiyeliyle hem bugünümüzün hem yarınlarımızın marka şehirlerinden biri." dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da Kasapoğlu ve diğer katılımcılara teşekkür ederek, "Sındırgı'da birbirinden değerli 4 yazarımızı ağırladık. Sındırgı'nın doğallığı, mutluluğu zirve yapacak, eğitime olan desteğimiz de her zaman devam edecek." ifadesini kullandı.

Yazar Alişan Kapaklıkaya ise Sındırgı'yı ve yapılanları görünce ülke adına umutlarının şahlandığını, küçük ilçede muhteşem bir programın gerçekleştiğini belirtti.

Kapaklıkaya'nın yanı sıra yazarlar Prof. Dr. Uğur Batı, Burçak Alparslan Yüce ve Şeyda Betül Kılıç'ın yer aldığı söyleşiye, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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