Balıkesir'de Ahilik Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Balıkesir'de Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen programda yılın ahi, kalfa ve çırağına ödülleri verildi.

Zağnos Paşa Camisi Meydanı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmalarıyla devam eden etkinlikte ahilik duası yapıldı, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ahiliğin Anadolu'nun köklü miraslarından biri olduğunu belirterek, "Emeğin olduğu yerde üretim, ahlakın olduğu yerde güven, güvenin olduğu yerde de huzur vardır." dedi.

Ustaoğlu, gençlere meslek kazandırılırken ahlak, sorumluluk ve emeğe saygının da aktarılması gerektiğini vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da esnaf ve sanatkarların kent ekonomisinin önemli unsurlarından olduğunu söyledi.

Ahilik kültürünün emeği ahlakla, ticareti dürüstlükle ve kazancı paylaşmayla buluşturan köklü bir gelenek olduğunu dile getiren Akın, "Bir şehir esnafıyla ayakta durur. Bir ülke üreten ve alın teriyle kazanarak güçlenir." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rıza Tekin de ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatı olmadığını belirterek, "Ahilik önce ahlak, sonra meslek demektir. Ahilik helal kazanç, dürüst ticaret, güven demektir." diye konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise ahilik geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Programda ilin ahisi seçilen Sücai Akay, ödülünü Vali İsmail Ustaoğlu'ndan aldı.

İlin kalfası Nisanur Eser ile ilin çırağı seçilen Samet Can Doğan'a ödülleri protokol üyelerince verildi.

Kaynak: AA