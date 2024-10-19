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Bakan Şimşek, Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali'ne Katıldı

Bakan Şimşek, Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali'ne Katıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da düzenlenen 'Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali'ne katıldı. Festivalin açılışında yöresel ürünleri tanıtan Bakan Şimşek, üzüm hasadına da katıldı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali'ne katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gercüş ilçesinde kentin kültürel, turizm ve gastronomi zenginliklerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması için Batman Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gercüş Kaymakamlığı ve Gercüş Belediyesi düzenlenen 'Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali'nin açılışına katıldı. Açılış programına Vali Ekrem Canalp, Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, kurum amirleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bakan Şimşek, cevizli sucuk keserek gerçekleştirdiği açılışta festivalin hayırlı olmasını diledi. Açılışın ardından Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki festival alanında yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezen Bakan Şimşek, ürünler hakkında bilgi alarak, tadına baktı. Program, Bakan Şimşek'in bir üzüm bahçesinde üzüm hasadına katılmasıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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