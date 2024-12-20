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Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi

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TRT'de yayımlanacak Gassal dizisinin reklam kampanyası için hazırlanan "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy "Her gün bir kişinin intihar ettiği İstanbul'da Marmaray ve metrolara bu afişi koymanın nedeni intihara call-to-action yapmak mı acaba?" dedi.

Türkiye'de birçok noktada yer alan billboardlarda gösterilmeye başlanan "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BAKAN ERSOY'UN EŞİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Kamuoyunda büyük tepki çeken afişe bir tepki de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'dan geldi.

"YAKININI KAYBEDENLERİ, YALNIZ OLANLARI DÜŞÜNMEDİN"

Pervin Ersoy paylaştığı mesajda söz konusu afişe "Yakınını kaybedenleri, hayatta yalnız olanları, hasta ebeveynine bakanları düşünmedin; böyle bir laf yazdın ve bunu her yere koydun. Zaten yeterince kötü.

Yetmezmiş gibi, belki de her gün bir kişinin intihar ettiği İstanbul'da Marmaray ve metrolara bu afişi koymanın nedeni intihara call-to-action yapmak mı acaba" sözleriyle tepki gösterdi.

Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi

Bakan Ersoy'un eşi
Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Ula niye intehar ediyor bu gençlik dicenize bu kadınının kurgusunu konuşun. Aferin . Magazin tam gaz.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme12
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Haber Yorumlarıemrah okatan:

call to action yapmak ne demek ne anlama geliyor

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıFatih Öztürk:

Türk bakan eşi ingilizce tarif

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıEnis EFE:

TRT de yayınlanacak dizinin reklamıymış. Tüm bakanların telefonu elinizin altında değil mi? Arayıverseydiniz TRT den sorumlu bakanı!?

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

tüm lezzetleri acılaştıran ölümü çokça zikredin diye bir hadis var ama müslümanlar için bu hadis, call to action vb için değil üstüne alınma.

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Haber Yorumlarıİclal İpek:

Yorumları okumak haberin kendisinden daha mantıklı TRT yine yapmış yapacağını..

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