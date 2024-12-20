Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi

Türkiye'de birçok noktada yer alan billboardlarda gösterilmeye başlanan "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BAKAN ERSOY'UN EŞİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Kamuoyunda büyük tepki çeken afişe bir tepki de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'dan geldi.

"YAKININI KAYBEDENLERİ, YALNIZ OLANLARI DÜŞÜNMEDİN"

Pervin Ersoy paylaştığı mesajda söz konusu afişe "Yakınını kaybedenleri, hayatta yalnız olanları, hasta ebeveynine bakanları düşünmedin; böyle bir laf yazdın ve bunu her yere koydun. Zaten yeterince kötü.

Yetmezmiş gibi, belki de her gün bir kişinin intihar ettiği İstanbul'da Marmaray ve metrolara bu afişi koymanın nedeni intihara call-to-action yapmak mı acaba" sözleriyle tepki gösterdi.