Bakan Ersoy: Seddülbahir Kalesi, EMYA 2026'ya aday gösterildi

Güncelleme:
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'deki Seddülbahir Kalesi'nin, Avrupa'nın en prestijli müzecilik programlarından biri olan European Museum of the Year Award (EMYA) 2026'ya aday gösterildiğini açıkladı.

Bakan Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seddülbahir Kalesi, EMYA 2026 adaylığı ile Avrupa sahnesinde. Türkiye'nin Çanakkale kıyısındaki tarihi yapılarından Seddülbahir Kalesi'nin, Avrupa'nın en prestijli müzecilik programlarından biri olan EMYA 2026'ya aday gösterilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bakanlığımızın titiz restorasyon, koruma ve müzecilik çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan Seddülbahir Kalesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2023'te ziyarete açıldı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde kapılarını açan kale, bugün tarih bilincini çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturan güçlü bir kültür mekanı olarak öne çıkıyor. Kültürel miras alanlarında gerçekleştirdiğimiz nitelikli restorasyon ve müzecilik projeleriyle, Türkiye'yi bu alanda örnek gösterilen ülkelerden biri haline getirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
