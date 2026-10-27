Bakan Ersoy, Opera ve Bale Genel Müdürü Can Atilla ile çalışmaları değerlendirdi

Bakan Ersoy, Opera ve Bale Genel Müdürü Can Atilla ile çalışmaları değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine atanan Can Atilla'yı Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede opera ve balenin daha geniş kitlelere ulaşması, genç yeteneklerin desteklenmesi ve uluslararası temsilin güçlendirilmesi hedefleri öne çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine atanan Can Atilla ile Bakanlıkta bir araya geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine atanan Can Atilla'yı Bakanlıkta kabul etti. Yeni dönem çalışmalarının değerlendirildiği görüşmede, opera ve bale sanatının daha geniş kitlelerle buluşturulması, genç yeteneklerin desteklenmesi ve Türkiye'nin uluslararası sanat sahnesindeki temsilinin güçlendirilmesi hedefleri öne çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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