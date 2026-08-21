2.800 Yıllık Frig Tümülüsü İlk Kez Kazılıyor

Ankara'nın Bahçelievler-Emek bölgesinde yaklaşık 2 bin 800 yıldır varlığını koruyan BT10 Tümülüsü ilk kez bilimsel kazıyla araştırılıyor.

Başkentte Frig döneminin izlerini taşıyan önemli arkeolojik alanlardan biri daha bilimsel araştırmalara açıldı.

MÖ. 800-550 yılları arasına tarihlenen ve Frig Dönemi Batı Nekropolü'ndeki 20 tümülüsten biri olan BT10 Tümülüsü'nde bugüne kadar herhangi bir arkeolojik kazı yapılmamış olması, çalışmayı Ankara'nın Frig geçmişine yönelik araştırmalar açısından ayrı bir noktaya taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından duyurduğu yeni çalışmaya yönelik olarak şu paylaşımı yaptı:

"Ankara'nın 2 bin 800 yıllık Frig mirasında yeni bir sayfa açıyoruz. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, Bahçelievler-Emek bölgesindeki Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde yer alan ve bugüne kadar hiç arkeolojik kazı yapılmamış BT10 Tümülüsü'nde bilimsel kazı çalışmalarını başlattık. MÖ. 800-550 yıllarına tarihlenen tümülüsten elde edilecek bulguların Friglerin defin geleneklerine, günlük yaşamına ve Ankara'nın kadim tarihine yeni veriler sunmasını bekliyoruz. Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığındaki bilim heyetimizin yürüteceği çalışmaların ardından bölgede oluşturacağımız arkeoparkla başkentimizin kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandıracağız. Toprağın altındaki mirasımızı bilimle gün yüzüne çıkarıyor, koruyarak geleceğe taşıyoruz."

2 bin 800 yıllık Frig yaşamının izleri aranıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki kazı, Ankara'nın Bahçelievler, Emek ve Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde yer alan BT10 Tümülüsü'nde gerçekleştiriliyor.

Ankara ve çevresinde Frig döneminden kalan çok sayıda tümülüs bulunurken Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana yapılan kazılarda başkentin Frig dönemine ilişkin önemli buluntular ortaya çıkarıldı. BT10 Tümülüsü'nün bugüne kadar arkeolojik kazıya konu olmaması ise alanı bu döneme ilişkin araştırmalar açısından önemli bir çalışma noktası haline getiriyor.

Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığındaki, farklı disiplinlerden bilim insanlarının yer aldığı heyet tarafından yürütülecek kazılarda elde edilecek verilerin Frig defin gelenekleri ve dönemin günlük hayatına ilişkin yeni bilgiler sunması hedefleniyor. Çalışmalarda ortaya çıkarılacak bulgular kamuoyuyla da düzenli olarak paylaşılacak.

Kazı bitecek, Frig mirası arkeoparkta yaşayacak

Bilimsel kazıların yanı sıra BT10 Tümülüsü'nün turizme kazandırılması için de hazırlık yapılacak. Çalışmaların ardından tümülüsün arkeoparka dönüştürülmesi ve Ankara'nın kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı