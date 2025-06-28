Bakan Ersoy, 2 Bin Yıllık Seramik Batığını İnceledi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında keşfedilen 2 bin yıllık seramik batığına dalış gerçekleştirerek, yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan açıklarında Geç Hellenistik-Erken Roma dönemlerine tarihlenen kargo gemisi tespit edildi. Batıkta bulunan yaklaşık 2 bin yıllık seramik batığı gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfin yapıldığı noktaya dalış yaparak, su altı kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy, dalış sonrası yaptığı değerlendirmede, "Yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait bu kargo gemisinde, taşıma sırasında korunmaları amacıyla ham kille sıvanmış, iç içe yerleştirilmiş yüzlerce tabak, tepsi ve çanak keşfettik. Bu sayede seramiklerin desenleri dahi günümüze neredeyse bozulmadan ulaşmış durumda. Bu yalnızca ülkemiz değil, dünya kültür mirası için de son derece kıymetli bir keşif" ifadelerini kullandı.

'SU ALTI ARKEOLOJİSİNDE LİDER KONUMA GELDİK'

Kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında öncü adımlar attıklarını belirten Bakan Ersoy, "Bugün geldiğimiz noktada sadece izleyen değil, bilimsel yöntem ve teknolojiyle yön veren bir ülkeyiz. Su altı arkeolojisinde dünyada lider konuma geldik. 2025 yılı itibarıyla 4 Cumhurbaşkanı kararlı kazı, 3 müze başkanlığında yürütülen kazı ve 3 ayrı su altı araştırmasıyla bu alandaki çalışmaları sistematik ve sürekli hale getirdik" dedi.

'GELECEĞE MİRAS PROJESİ, YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTI'

Bakan Ersoy, kazının 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, "Geleceğe Miras ile son 60 yılda yapılan arkeolojik çalışmalara eş değer hacimde bir çalışmayı dört yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Eskiden sadece belirli dönemlerde ve tek noktada sürdürülebilen kazılar, artık yılın 12 ayına yayılarak aynı anda çoklu noktalarda yürütülebiliyor. Bu da arkeolojide yeni bir sıçrama dönemi başlattı" ifadelerini kullandı.

'PATARA-MERSİN HATTINDA 400'DEN FAZLA BATIK TESPİT EDİLDİ'

Türkiye kıyılarında su altı keşiflerinin ulaştığı hacme dikkat çeken Bakan Ersoy, "Bugün sadece Patara'dan Mersin'e uzanan hat üzerinde 400 fazla batık tespit edilmiş durumda. Hocalarımız bu bölgelerde çok yoğun ve disiplinli bir şekilde çalışıyor. Bu keşifler sadece bilimsel anlamda değil, turizm açısından da büyük fırsatlar barındırıyor" dedi.Ortaya çıkarılan buluntuların bilimsel değerine de dikkat çeken Ersoy, "Tabaklar, çanaklar, orijinal renklerini ve yüzey özelliklerini olağanüstü şekilde koruyarak günümüze ulaşmış durumda. Bunlar hem üretim hem de paketleme teknikleri açısından çok değerli veriler sunuyor. Bu eserler, Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarlarımızda büyük bir titizlikle korunuyor" diye konuştu.

'HER BATIK, GEÇMİŞE AÇILAN BİR KAPI'

Bakan Ersoy, su altı mirasını koruma konusunda kararlı olduklarına dikkat çekerek, "Her batık, denizlerin altındaki geçmişimize açılan yeni bir kapıdır. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi gibi kurumlarımız, bu titiz kazıların ürünlerini kamuya sunuyor. Seramik batığı da yakın gelecekte arkeoloji dünyasının ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekecek" ifadelerini kullandı.Ersoy, bu eserlerin sergilenmesi için Kemer İdyros bölgesinde Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin inşasına başlanacağını açıkladı. Bakan Ersoy, "Projelendirme süreci tamamlandı. Bu ay itibarıyla inşa süreci başlıyor. Bu müze, seramik batığı ve benzeri su altı keşiflerinden elde edilen eserleri sergileyecek. Antalya Arkeoloji Müzesi'nde de bir bölümü su altı arkeolojisine ayırarak ziyaretçileri yönlendirecek bir düzenleme planlıyoruz" dedi.Dalış turizminin Türkiye için stratejik önemde olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Dalış turizmi yalnızca yaz sezonuna bağlı kalmıyor; ekipmanları olan nitelikli turistler, düşük sezonlarda da ülkemize gelmeye devam ediyor. Bu da yıl geneline yayılmış, sürdürülebilir bir turizm modeli için büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca, bu turistlerin konaklama dışı harcamaları da oldukça yüksek. Su altı arkeolojisiyle doğal dalış alanlarının birleşmesi, Türkiye'yi dünya çapında cazibe merkezi haline getiriyor" açıklamasında bulundu.Bakan Ersoy, Uluslararası Dalış Eğitmenleri Profesyonel Birliği Türkiye İdari Temsilcisi Asutay Akbayır ile 2021 yılında başladığı dalış eğitimlerini ileri seviyeye taşıyıp, Adrasan'da gerçekleştirdiği özel dalışla Derin Dalış Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazandı.