Bakan Bayraktar: "Doğalgazın ulaşmadığı ilçe ve beldelerimizi de doğalgazla buluşturmak istiyoruz"

"Kars, Ardahan ve Iğdır Türkiye'nin enerjisine enerji katan üç şehirdir"

"Hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın doğalgaz ve petrol arzına çok önemli katkılar yapan üç önemli ve güzide şehrimizdir"

ANKARA - Ankara'da düzenlenen 'Kars-Ardahan-Iğdır Lezzetleri ve Kültür Festivali'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Doğalgazın ulaşmadığı ilçe ve beldelerimizi de doğalgazla buluşturmak istiyoruz" dedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Başkent Millet Bahçesinde Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği 'Kars-Ardahan-Iğdır Lezzetleri ve Kültür Festivali' başladı. 3 şehre özel yemekler Başkentte görücüye çıktı. Etkinliğe getirilen kazlardan birine ise yılın altın kaz ödülü verildi. Ardahan'ın Göle ilçesinden gelen kaşar üreticileri Ankaralılara geleneksel kaşar yapımını uygulamalı olarak gösterdi. Etkinlik, 8 Eylül Pazar günü saat 22.00'de son bulacak.

"Kars, Ardahan ve Iğdır Türkiye'nin enerjisine enerji katan üç şehirdir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji açısından Kars, Ardahan ve Iğdır'ın Türkiye'nin enerjisine katkı sağlayan önemli şehirler olduğunu ifade etti. Bu şehirlerde Türkiye'nin elektriğinin üretildiğine ve hidroelektrik santrallerden enerji sağlandığına değinen Bakan Bayraktar, "Kars, Ardahan ve Iğdır'da Türkiye'nin en önemli güneş potansiyelini, güneş enerjisinden elektrik üretimi için bu şehirleri değerlendiriyoruz. Ama bunların ötesinde; Kars, Ardahan ve Iğdır sadece Türkiye için değil aynı zamanda dünya ve Avrupa için Bakü-Tiflis-Ceyhan ile Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'yle hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın doğalgaz ve petrol arzına çok önemli katkılar yapan üç önemli ve güzide şehrimizdir. Sadece balıyla, peyniriyle, kaz etiyle değil bize verdiği enerjinin yanı sıra doğalgazıyla, petrolüyle, beton iletimiyle ve elektrik üretimiyle Kars, Ardahan ve Iğdır Türkiye'nin enerjisine enerji katan üç şehirdir" diye konuştu.

"Doğalgazın ulaşmadığı ilçe ve beldelerimizi de doğalgazla buluşturmak istiyoruz"

Kars, Ardahan ve Iğdır'ın Türkiye'nin enerjisine enerji kattığını ifade eden Bayraktar, "Bu üç şehrimize de henüz doğalgazın ulaşmadığı ilçe ve beldelerimizi de doğalgazla buluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından bakana plaket takdim edildi ve kurdele kesildi. 8 Eylül'e kadar devam edecek olan etkinliğin açılış gününde alana getirilen beş kazdan en güzel olanına altın kaz ödülü verildi. Kars kaşarı, kaz eti ve lokma ikramları yapıldı.