Bahçelievler'de yaz konserleri devam ediyor - Haberler

- Bahçelievler'de yaz konserleri devam ediyor

Metin Şentürk Bahçelievler'de sahne aldı

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği yaz konserleri devam ediyor. Ses sanatçısı Metin Şentürk, Milli Egemenlik Parkı'nda sahne aldı. Bahçelievlerli vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi.

Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği yaz konserleri hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam Milli Egemenlik Parkı'nda DJ Emircan Saltabaş'ın performansıyla başlayan konser programı, ünlü şarkıcı Metin Şentürk sahne almasıyla devam etti. Konsere yoğun ilgi gösteren Bahçelievlerli seyirciler önce DJ performansıyla sonra da Şentürk'ün şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'da konsere katıldı.

Konseri izlemeye gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Birazdan Metin Bey gelecek. Onu yüreğimize hitap eden güzel eserlerini dinleyeceğiz. Ama şunu da belirtmek istiyorum iki gündür Etnospor devam ediyor Yeşilköy Havalimanı'nda. Muhakkak gitmenizi istiyorum ben iki gündür oradayım. Ata sporlarımız geleneksel sporlarımız var. Akla gelebilecek bütün ülkeler var. Cumartesi pazar günü arkadaşlarımız mesaj atacak size belirli yerlerden servisler kaldırarak götürüp getireceğiz. Orada at binebiliyorsunuz, ok atabiliyorsunuz çeşitli sporlar var onları izleyebiliyorsunuz" dedi.

Metin Şentürk ise, "Birkaç şarkı sonra konuşmam gerekiyordu ama beni öyle etkilediniz ki hemen size teşekkür etmek istedim. Önce sayın başkanım Hakan Bahadır beyefendiye beni sizinle bir araya getirdiği için bana bu güzel geceyi yaşattığı için sizi benimle beni sizinle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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