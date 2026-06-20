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Böbreğini bağışladığı oğlunun hayata tutunması "Babalar Günü" hediyesi oldu

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Aydın'da yaşayan Süleyman Cirban, böbrek yetmezliği çeken oğlu Berkay'a böbreğini bağışlayarak sağlığına kavuşmasını sağladı. Nakil, Babalar Günü'ne denk gelen 14 Haziran'da gerçekleşti.

Aydın'da yaşayan Süleyman Cirban'ın, böbreğini bağışladığı oğlunun sağlığına kavuşması en büyük "Babalar Günü" hediyesi oldu.

Söke ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Berkay Cirban'a 4 yıl önce yüksek tansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Uygulanan ilaç tedavilerine rağmen böbrek yetmezliği ilerleyen Cirban, diyaliz tedavisine başladı.

Organ nakli olmak için bir yıl önce İzmir'deki Medical Point Hastanesi Organ Nakil Bölümü'ne başvuran Berkay Cirban???????, kadavradan nakil olmak için beklemeye başladı.

Oğlunun diyaliz tedavisi sırasında yaşadığı acılara çok üzülen baba Süleyman Cirban, kadavradan bekleme süresinin uzaması üzerine donör olmak istedi.

Tetkiklerde dokuların uyumlu olduğunun belirlenmesi üzerine Süleyman Cirban'ın doğum günü olan 14 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonla babadan alınan böbrek, Berkay Cirban'a nakledildi.

Böbreğini bağışladığı oğlunun sağlığına kavuşması, baba Süleyman Cirban'a en güzel "Babalar Günü" hediyesi oldu.

"Çocuğum diyaliz tedavisinden gelince hali içimi acıtıyordu"

Baba Süleyman Cirban, AA muhabirine, oğlunun hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu, böbrek yetmezliği teşhisi aldıktan sonra ailecek çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

Diyaliz tedavisinde oğlunun çok acılar çektiğine şahit olduğunu anlatan baba Cirban, şöyle konuştu:

"Diyaliz tedavisinden eve geliyordu eli ve yüzü kapkaraydı. Baygın ve bitkin haldeydi. İçler acısıydı. 4-5 ay önce böbreğimi vermeye karar verdim. Yüzde 70 uyum çıktı. Çocuğum diyaliz tedavisinden gelince hali içimi acıtıyordu. Baba olarak çok gururluyum. Babalar Günü'nde oğluma böbreğimi hediye ettim. Allah bize o günleri gösterdi. Ameliyatımızı olduk, sevinçliyim ve huzurluyum. Gerekirse oğluma bütün organlarımı vermeye de hazırım. Bu durumda olan anne ve babalar hiç çekinmesinler."

"İyi ki de böyle bir babaya sahibim"

Berkay Cirban ise hayatının en zor anında babasının kendisine ikinci kez hayat verdiğini söyledi.

Nakilden sonra kendini tekrardan doğmuş gibi hissettiğini anlatan Cirban, şunları kaydetti:

"Allah herkese böyle baba nasip etsin. Babamın en güzel hediyesi Babalar Günü'nde bana verdiği böbreği oldu. Allah'a şükür çok iyiyim. İyi ki de böyle bir babaya sahibim. Çok mutluyum babamdan da Allah bin kere razı olsun. Onun sayesinde tekrardan tutunacak bir dalım oldu. Artık bol su içebiliyorum en azından diyaliz yok."

Nakil ekibinde yer alan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Tatar da Berkay'ın diyaliz tedavisi sırasında zaman zaman damarlarında tıkanıklıkların yaşandığını bunun da sürecini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Berkay'ın babasından yapılan başarılı böbrek nakliyle sağlığına kavuştuğunu anlatan Tatar, "Baba olarak fedakarlığının her zaman sonsuz olacağını söyledi. Böbreği vermek için hiç çekinmedi. Nakil ameliyatının Babalar Günü'ne ve babasının doğum gününe denk gelmesi babalığın ne kadar önemli olduğunu belirtmiş durumda. Babalarımız çok değerli ve iyi ki varlar." dedi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
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