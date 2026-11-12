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Babadağ Merkez Anaokulu öğrencileri huzurevinde Atatürk'ü masallarla andı

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Babadağ Merkez Anaokulu öğrencileri huzurevinde Atatürk'ü masallarla andı
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Denizli'nin Babadağ ilçesinde Babadağ Merkez Anaokulu öğrencileri, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. 10 Kasım, Yaşlılara Saygı Haftası ve Öğretmenler Günü kapsamındaki etkinlikte Atatürk'ün hayatı masal anlatıcısı yorumuyla ve belgeselle anlatıldı; yaşlılar duygulandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Babadağ ilçesinde huzurevi sakinlerini ziyaret eden anaokulu minikleri, masal anlatıcısının yorumuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını öğrendi.

Babadağ Merkez Anaokulu öğrencileri, 10 Kasım Anatürk'ü Anma Günü, 18 – 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası ve 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Babadağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde barınan yaşlılarla bir araya geldi. Okul Öncesi Öğretmenleri İftar Evrim Sofuoğlu ve Fadime Yurkunç eşliğinde Babadağ Huzurevine gelen minikler, asırlık çıkarlarla birlikte Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yad edip, masallar dinledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, kazandığı zaferler ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş sürecinin anlatıldığı belgesel gösterimini büyükleriyle birlikte izleyen anaokulu minikleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda gerçekleştirilen "Doğa İçin Masal" projesi kapsamında başarılı çalışmaları olan masal anlatıcısı Fadime Yurkunç'un yorumuyla Atatürk'ü tanıma fırsatı buldu.

Çocuk masalları ve tekerlemelerinin yaşlılar ve çocuklarla birlikte anlatılıp söylendiği programda renkli görüntüler oluştu. Huzurevi sakinlerinin zaman zaman duygusal anlar yaşadığı etkinlikte, çocuklar büyükleriyle birlikte farklı bir gün yaşama fırsatı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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