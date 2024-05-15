Üye Girişi
Haberler

Azerbaycanlı Orkestra Şefi Turan Manafzade Mut'ta Öğrencilerle Marş Seslendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycanlı orkestra şefi ve piyanist Turan Manafzade, Mersin'in Mut ilçesinde öğrencilerle bir araya gelerek marş seslendirdi. Manafzade, öğrencilere deneyimlerini anlattı ve soruları yanıtladı. Daha sonra Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği 'Türkiye 100' adlı marşı öğrencilerle birlikte seslendirdi.

Azerbaycanlı orkestra şefi ve piyanist Turan Manafzade, Mersin'in Mut ilçesinde öğrencilerle marş seslendirdi.

Azerbaycan devlet sanatçısı Manafzade, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Mut Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Bir araya geldiği öğrencilere deneyimlerini anlatan Manafzade, soruları yanıtladı.

Manafzade, daha sonra Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği "Türkiye 100" adlı marşı öğrencilerle seslendirdi.

Kaymakam İhsan Ayrancı, programdaki konuşmasında, sanatçıyı ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Azerbaycan Türkiye Mersin Mut Sanat Müzik Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

 İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor

İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title