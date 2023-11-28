Azerbaycan'da Haydar Aliyev konulu uluslararası konferans düzenlendi

Azerbaycan'da 2023 yılının 'Haydar Aliyev Yılı' ilan edilmesi sebebiyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Azerbaycan Kazak Valiliği ve Bakü Devlet Üniversitesi Kazak Şubesi tarafından 'Haydar Aliyev Çağdaş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Banisidir' konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Azerbaycan'da 2023 yılının "Haydar Aliyev Yılı" ilan edilmesi sebebiyle, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Azerbaycan Kazak Valiliği ve Bakü Devlet Üniversitesi Kazak Şubesi tarafından ' Haydar Aliyev Çağdaş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Banisidir' konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Bakü Devlet Üniversitesi Kazak Şubesi Edebiyat Müzesi'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren konferansa Türkiye'den Azerbaycan'ın önceki Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ni temsilen Prof. Dr. Ali Kafkasyalı'nın yanısıra Türkiye, Kazakistan, Sibirya Özbekistan ve Kore'den pek çok bilim insanı, diplomat ve bürokrat katıldı. Konferansta Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'in tebrik mektupları okundu.

Haydar Aliyev Çağdaş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Banisidir' konulu uluslararası konferans programının sonunda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi adına gönderilen plaket ve hediyeler Prof. Dr. Kafkasyalı tarafından Kazak Valisi, Rektör ve milletvekillerine takdim edildi.

Üniversitemizi temsilen konferansa katılan Prof. Dr. Ali Kafkasyalı, Haydar Aliyev'i anlattı. Prof. Dr. Ali Kafkasyalı, Aliyev'in yirmi yıl içerisinde ülkeyi dünyanın seçkin bir ülkesi yaptığını, onun arzu ve dileklerini ise oğlu İlham Aliyev'in yerine getirmekte olduğunu vurguladı.

Ayrıca Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi'nin Kazak Şubesi tarafından, Erzincan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kafkasyalı'nın yazarı olduğu Samet Vurgun Milli Bir Şaire Dair adlı kitabı için sunum merasimi de düzenlendi.

Kazak Valisi Recep Babaşov, Prof.Dr. Ali Kafkasyalı'yı başarılı eserinden dolayı tebrik etti ve günün anısına Prof.Dr. Ali Kafkasyalı'ya kendi portresinin resmedildiği dokuma bir halı hediye edildi. Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ali Kafkasyalı, "İfade edilen değerli düşüncelere, gösterilen samimiyete ve konukseverliğe, kitabımın takdiminde emeği geçen Kazak Valisi Babaşov'a, yardımcılarına, Rektör Arif Rüstemov'a şükranlarımı ve minnettarlığımı sunuyorum" diyerek teşekkür etti. - ERZİNCAN