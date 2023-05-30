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Ayşe Kulin, Muratpaşa'da Edebiyatseverlerle Buluşacak

Ayşe Kulin, Muratpaşa'da Edebiyatseverlerle Buluşacak

Kültür Sanat Haberleri

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya Lisesi ve Mezunları Vakfı, Antalya Kaleiçi Rotary Kulübü’yle düzenlediği 4 Mevsim 4 Yazar buluşmasının konuğu Ayşe Kulin olacak.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Lisesi ve Mezunları Vakfı, Antalya Kaleiçi Rotary Kulübü'yle düzenlediği 4 Mevsim 4 Yazar buluşmasının konuğu Ayşe Kulin olacak.

Antalya Lisesi ve Mezunları Vakfı ile Antalya Kaleiçi Rotary Kulübü'nün 'Okur Yazar Antalya' projesi kapsamında Muratpaşa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 4 Mevsim 4 Yazar bulaşmasının yaz konuğu Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından Ayşe Kulin olacak. Kulin, 1 Haziran Perşembe günü saat 13.30'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

Ayşe Kulin, Antalyalı edebiyatseverle buluşmasında geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan 'Adı: Aylin', televizyona uyarlanan 'Gece Sesleri' ve 'Veda'yla devam eden yazma serüvenini anlatacak. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4 Mevsim 4 Yazar buluşmalarında bahar konuğu Taçlı Yazıcıoğlu, kış konuğu ise Ertuğ Uçar olmuştu.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

Ayşe Kulin Muratpaşa Türkiye Antalya Kültür Sanat Haberler

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