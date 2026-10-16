Aydın Valisi Varol haberinin karesi kaynaktan iptal edildi, aboneler uyarıldı

Aydın Valisi Varol haberinin karesi kaynaktan iptal edildi, aboneler uyarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bugün saat 09.08'de Aydın mahreciyle servis edilen 'Aydın Valisi Varol, Horasan kazı çalışmalarını yerinde inceledi' başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edildi. Özür dilenerek haberde halen bulunan fotoğrafların kullanılması konusu abonelerin dikkatine sunuldu.
Bugün saat 09.08'de Aydın mahreciyle servis edilen "Aydın Valisi Varol, Horasan kazı çalışmalarını yerinde inceledi" başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı