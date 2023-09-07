Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Söke Belediyesi tarafından düzenlenen kurtuluş programı kapsamında tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamaların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Can Gox konser verdi ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.