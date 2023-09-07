Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Söke Belediyesi tarafından düzenlenen kurtuluş programı kapsamında tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamaların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Can Gox konser verdi ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.
Söke Belediyesince kurtuluş programı kapsamında tören ve çeşitli etkinliklerin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Can Gox konser verdi.
Vatandaşlar, konsere yoğun ilgi gösterdi.
Can Gox parçalarını seslendirirken, müzikseverler de şarkılara eşlik etti.
Kaynak: AA / Kültür Sanat