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Aydın İl Maarif Korosu sanatseverlerle buluşuyor

Aydın İl Maarif Korosu sanatseverlerle buluşuyor
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı proje kapsamında Aydın'da kurulan öğretmen orkestra, koro ve halk dansları topluluğu, ilk konserini bugün saat 20.30'da Adnan Menderes Üniversitesi'nde verecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen Aydın İl Maarif Öğretmen Orkestra-Koro ve Halk Dansları Topluluğu, sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Öğretmenlerin sanatsal birikimlerini ve kültürel değerlerimizi aynı sahnede buluşturan topluluk, müzikten halk danslarına uzanan zengin repertuvarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Orkestra, koro ve halk dansları ekiplerinin ortak performanslarıyla gerçekleştirilecek programda, Anadolu'nun farklı yörelerinden eserler ve kültürel ögeler sahneye taşınacak.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını, sanat ve kültürle desteklenen bireylerin toplumsal gelişime önemli katkılar sunduğunu belirterek, öğretmenlerin öncülüğünde hazırlanan bu anlamlı projeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Aydın İl Maarif Öğretmen Orkestra-Koro ve Halk Dansları Topluluğu'nun ilk konseri, bugün saat 20.30'da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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