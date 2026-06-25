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İlkokul öğrencileri zeytinin yolculuğunu sergiyle anlattı

İlkokul öğrencileri zeytinin yolculuğunu sergiyle anlattı
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Halide Hatun İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, 'Zeytinin Yolculuğu' eTwinning projesi kapsamında hazırladıkları yıl sonu sergisinde zeytinin ağaçtan sofraya uzanan serüvenini anlattı. Öğrenciler, zeytinin kültürel ve ekonomik değeri ile çevre bilinci konularında farkındalık kazandı.

Önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Aydın'da, ilkokul öğrencileri zeytinin yolculuğunu gerçekleştirdikleri sergiyle anlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Halide Hatun İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin ortak yürüttüğü "Zeytinin Yolculuğu" eTwinning projesi kapsamında hazırlanan yıl sonu sergisi gerçekleştirildi. Öğrenciler, proje boyunca zeytinin ağaçtan sofraya uzanan yolculuğunu öğrenerek hem araştırma hem de üretme sürecine aktif olarak katıldı. Zeytinin kültürel ve ekonomik değeri ile çevre bilinci konularında farkındalık kazanan öğrenciler, hazırladıkları çalışmalarla süreci somut ürünlere dönüştürdü. Sergide öğrencilerin el emeği ürünleri, araştırma çalışmaları ve proje sürecinde ortaya koydukları materyaller ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Zeytin temasını merkezine alan çalışmalar katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. "Zeytinin Yolculuğu" projesi, öğrencilerin hem üretim hem de paylaşım becerilerini geliştirirken zeytinin kültürel miras içindeki yerine yönelik farkındalığı artırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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