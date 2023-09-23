Aydın'da 20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali Başladı
Aydın'da düzenlenen 20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali, İrem Derici'nin konseriyle başladı. Konser öncesi incir üreticilerine ödül verildi ve festival yarın sona erecek.
Aydın'da "20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali", sanatçı İrem Derici'nin konseriyle başladı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki konser öncesi, incir üreticilerine yönelik yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.
Derici'nin konserinin ardından Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sanatçıya çiçek ve incir hediye etti.
Festival yarın sona erecek.
Kaynak: AA / Kültür Sanat