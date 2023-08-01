Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinliklerle Vatandaşları Buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Tekstil Park ve Mimar Sinan Parkı'nda düzenlenen sinema ve konser etkinlikleriyle vatandaşlar kültür ve sanatın keyfini çıkarıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Tekstil Park'ta ve Mimar Sinan Parkı'nda kültürel etkinlikler devam ediyor. Sanatın tüm güzelliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, önceki gün akşam binlerce vatandaşı sinema ve konser etkinliklerinde bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen 'Yaz Konserleri' etkinliklerinin bu seferki adresi Mimar Sinan Parkı olurken; açık havada sinema keyfi yapmak isteyen vatandaşlar ise Tekstil Park'ta buluştu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya, şehrimizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen sinema geceleri, açıldığı günden bu yana vatandaşların uğrak yeri olan Tekstil Park'ta devam ediyor. Yoğun ilginin olduğu ve 'Aslan Kral' adlı filmin gösteriminin yapıldığı parkta, vatandaşlara patlamış mısır ve limonata da ikram edildi. Öte yandan, renkli görüntülere sahne olan Mimar Sinan Parkı'nda ise Büyükşehir Konservatuvar eğitmenlerinden Efe Dumancı, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Günün stresini müzikle atan vatandaşlar, eğlenceye doydu.

Vatandaşlar, kendilerini kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturan ve yaz akşamlarını keyifli hale getiren Çerçioğlu'na teşekkür etti. Etkinlikler ağustos ayında da hız kesmeden devam edecek. - AYDIN