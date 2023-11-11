Aydın Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün Sevdiği Türküler konseri düzenledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, "Atatürk'ün Sevdiği Türküler" konseriyle andı.

Türk halk müziğinin eşsiz eserlerinin seslendirildiği geceye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bize bağımsızlığımızı ve aydınlık yarınlarımızı armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum" dedi.

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konserde, şef Özcan Yılmaz önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve konuk sanatçı Bahar Almaç, Aydınlılarla buluşturuldu. Konuklar, duygusal dakikaların yaşandığı konsere bayraklar ve alkışlarla eşlik etti. Unutulmaz bir gece yaşayan vatandaşlar, bu anlamlı etkinlik için Çerçioğlu'na teşekkür etti.