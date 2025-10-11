Haberler

Aydilge'den Malatya Festivalinde Filistin Mücadelesine Destek

Malatya Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Aydilge, Filistin mücadelesine olan duyarlılığını dile getirerek destek verdi. Festivalde eşi Utku Barış Andaç ile birlikte sahne alan sanatçı, 'Bu zulmün en başından beri sesini çıkaran sanırım tek ülke biziz' ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Aydilge, Malatya Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde, 100. Yıl Kent Parkı'nda hayranlarıyla buluştu.

Eşine yazdığı "Sade Şarkı" eserini seslendirirken eşi Utku Barış Andaç da şarkıcıya sahnede kemanıyla eşlik etti.

Aydilge, Filistin mücadelesine de sessiz kalmayarak, "Tüm dünya ülkeleri karşı çıkmaya başladı yavaş yavaş. Bu zulmün en başından beri sesini çıkaran sanırım tek ülke biziz. Biz böyle son dakikada farkına varanlardan olmadık. En başından beri bu zulmün karşısında duruyoruz. O yüzden bu zulme karşı çıkan bu vicdanlı halkın, sizlerin sanatçısı olmaktan, bu duyarlı ülkenin bir parçası olmaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan da çok gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı, konuşmasının ardından dev ekrana yansıtılan Filistin ve Türkiye bayrakları eşliğinde "Yalnızlık Masalı" isimli şarkısını söyledi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Kültür Sanat
