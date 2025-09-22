Haberler

Aydilge, Bingöl'de 'Bir Anadolu Şenliği' Konserinde Filistin'e Destek Verdi

Aydilge, Bingöl'de 'Bir Anadolu Şenliği' Konserinde Filistin'e Destek Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri kapsamında Aydilge, Bingöl'de sahne aldı. Konserinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı duyarlılığını ifade ederek Filistinli kardeşlere destek verdi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri kapsamında şarkıcı Aydilge, Bingöl'de konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği'nin 4'üncü durağı, Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ın ardından Bingöl oldu. Şarkıcı Aydilge, şenliklerin 3'üncü gününde Bingöl Belediyesi otopark alanında sahneye çıktı. Konsere gelen Bingöllüler, alanı doldurdu.

'SADECE KEYİFLENMEK İÇİN MÜZİK YAPMIYORUZ'

Konserinin bir bölümünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Aydilge, Filistin bayraklı atkı takarak, "Sadece eğlenmek ve keyiflenmek için müzik yapmıyoruz. Bazen üzüntülerimizi, acılarımızı paylaşmak, anlatamadıklarımızı anlatmak için müzik bizim şifamız oluyor. Ben 3-4 yıl önce 'Yalnızlık Masalı' adında bir şarkı yazmıştım. Bu akşam da sizlerle dünyada yapayalnız bırakılmış, ne yazık ki yalnızlığa terkedilmiş, acıları görünmeyen sevgili Filistinli kardeşlerimiz için bu şarkıyı söylemek istiyorum. Filistinli kardeşlerimize, dualarımızı ve iyi dileklerimizi hep birlikte gönderelim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan deprem

Balıkesir beşik gibi! 4.9'un ardından bir korkutan deprem daha
Mehmet Ağar 32 yıl sonra tanık olarak dinlendi

Mehmet Ağar 32 yıl sonra tanık olarak dinlendi
Başına 10 milyon dolar ödül konmuştu! Ahmed Şara'dan New York'ta manidar poz

Başına 10 milyon dolar ödül konmuştu! Şara'dan manidar poz
Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'ın aşk dosyası: Hülya Avşar'dan Emina Jahovic'e uzanıyor

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın aşk defteri kabarık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar iddialarını yalanlayan Ufuk Özkan, olayın gerçeğini anlattı

İntihar söylentileriyle gündeme gelen Özkan, gerçeği açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.