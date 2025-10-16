Haberler

Ay Yola Müzik Grubu, Türkiye'deki İlk Konserine Erzurum'da Çıkıyor

Başkurt ezgilerini modern yorumlarla harmanlayan 'Ay Yola' müzik grubu, yarın Erzurum'da akademik yıl açılışında sahne alacak. Grup, 'Homay' şarkısıyla dikkat çekerek Türk dünyasında tanınmaya başladı.

Son dönemde adından sıkça söz ettiren "Ay Yola" müzik grubu, Türkiye'deki ilk konserini yarın Erzurum'da verecek.

Başkurt ezgilerini modern yorumlarla harmanlayarak dinleyiciyle buluşturan ve 14 Mart'ta çıkan "Homay" şarkısıyla büyük ilgi gören grup, Türk dünyasında kısa sürede tanındı.

Müziklerinde Başkurtça'yı ve Orta Asya'ya ait geleneksel enstrümanları kullanan grup, Türkiye'deki ilk konserini yarın Erzurum'da verecek.

Grup, yarın akademik yıl açılışının yapılacağı Atatürk Üniversitesi'nin rektörlük binası arkasında saat 18.30'da sahne alacak.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Kültür Sanat
