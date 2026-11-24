ABD'nin New York kentinde düzenlenen 54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Ay Yapım imzalı "Leyla", Telenovela kategorisinde ödüle layık görüldü.

Uluslararası televizyon sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen 54. Uluslararası Emmy Ödülleri, ABD'nin New York kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilen televizyon yapımlarının ödüllendirildiği gecede Türkiye, bir kez daha Emmy başarısına imza attı. NOW ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...", televizyon için hazırlanan uzun soluklu, dramatik ve devamlılık gösteren dizilerin değerlendirildiği Telenovela kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye, Brezilya ve İspanya'dan yapımların yarıştığı kategoride, Kanal D ekranlarında yayınlanan AyNa Yapım imzalı "Uzak Şehir" dizisi de finalistler arasında yer aldı. Dünyanın dört bir yanından televizyon profesyonellerini bir araya getiren ödül töreninde Leyla'nın elde ettiği başarı, Türk televizyon sektörünün uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini ekledi.

"Mutluluk travması gibi bir durumdayım"

Ödül töreninin ardından İHA mikrofonuna konuşan yönetmen Hilal Saral, 2017 yılında "Kara Sevda" dizisiyle kazandıkları Uluslararası Emmy Ödülü'nün ardından ikinci kez aynı mutluluğu yaşadığını belirterek, "İkinci defa olduğu için biraz şaşkınım, beklemiyordum açıkçası. Biliyorsunuz 2017'de Kara Sevda ile almıştık ilk Emmy ödülümüzü. Bu defa beklemiyordum ama çok mutluyum, çok şaşkınım. Garip bir şey var, mutluluk travması gibi bir durumdayım şu anda. Ne güzel, daha önce de söyledim ya, bizim anlattığımız hikayelerin ülke dışına çıkması, buralarda ülkemizi temsil ediyor olmak falan, bunun bir parçası olmak. Tabii ki bu bir ekip işi, hep birlikte yapıyoruz. Ama bir parçası olmak çok mutluluk verici. Bir de sizi böyle görünce insan kendini çok iyi hissediyor" dedi.

Uzak Şehir ekibi de ödül törenine katıldı

Telenovela kategorisinde Türkiye'yi temsil eden bir diğer yapım olan Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, yapımcı Lale Eren, yönetmen Ahmet Katıksız ve senarist Gülizar Irmak da New York'taki ödül törenine katıldı.

7 ülkeden yapımlar ödüle layık görüldü

"Shrinking" dizisinin yıldızı, oyuncu, yapımcı ve yönetmen Michael Urie'nin sunuculuğunu üstlendiği gecede Arjantin, Belçika, Fransa, Almanya, Güney Afrika, Türkiye ve Birleşik Krallık'tan televizyon yapımcıları ve oyuncular ödüle layık görüldü.

İki özel ödülün yanı sıra 16 kategoride Emmy ödüllerinin takdim edildiği gecede, Belçikalı oyuncu Mona Mina Leon, "Holy Sh!t" yapımındaki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu, İngiliz oyuncu Bobby Schofield ise "Unforgivable" yapımındaki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nin kazananları

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen gecede 16 kategoride ödüller sahiplerini bulurken, Sanat Programı kategorisinde Alman yapımı "Der Talentierte Mr. F.", Komedi kategorisinde Arjantin yapımı "Division Palermo"nun ikinci sezonu, Drama Dizisi kategorisinde Fransız yapımı "Careme", Kısa Dizi kategorisinde Belçika yapımı "De Klas Van 2000", Spor Belgeseli kategorisinde Güney Afrika yapımı "The Philipstown Wirecar Grand Prix" ve Telenovela kategorisinde Türk yapımı "Leyla" ödüle layık görüldü.

İngiliz oyuncu Bobby Schofield, "Unforgivable" yapımındaki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu, Belçikalı oyuncu Mona Mina Leon ise "Holy Sh!t" yapımındaki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. İngiliz yapımlarından "Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel's War" Güncel Olaylar, "Louis Theroux: The Settlers" Belgesel, "The Scarecrows' Wedding" Çocuk Animasyon, "Horrible Science" Çocuk Bilgi ve Eğlence, "Dexter Procter: The 10-Year-Old Doctor" Çocuk Canlı Çekim, "24 Hours In The Kill Zone" Haber, "Educating Yorkshire"ın ikinci sezonu Senaryosuz Eğlence ve "Prisoner 951" TV Filmi/Mini Dizi kategorilerinde Emmy ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı