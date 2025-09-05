Haberler

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkan Vekili Denizli'de

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vılcınskas, Denizli'ye gelerek Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti. Ziyaret, 'AB-TR Kültürel Miras Sergisi' açılışı öncesinde gerçekleşti.

DENİZLİ'ye sergi açılışı için gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vılcınskas, Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vılcınskas, Çal ilçesinde yarın açılışı yapılacak olan 'AB-TR Kültürel Miras Sergisi' kapsamında Denizli'ye geldi. Vılcınskas, Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Vali Coşkun, Vılcınskas'a kent hakkında bilgiler verdi.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Bu nasıl iş bilmezlik: Dizel araca benzin doldurdular, sürücü çılgına döndü

İstasyona yakıt almaya giden sürücü hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.