Avrupa Birliği Delegasyonu Başkan Vekili Denizli'de
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vılcınskas, Çal ilçesinde yarın açılışı yapılacak olan 'AB-TR Kültürel Miras Sergisi' kapsamında Denizli'ye geldi. Vılcınskas, Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Vali Coşkun, Vılcınskas'a kent hakkında bilgiler verdi.
Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat