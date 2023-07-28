Atık müzik aletleri Türk motifli atık kilimlerle buluştu

İZMİR - Türkiye'de kanun yapımı ustası tek kadın olan Burçin Bayar Babaoğlu, atık müzik aletlerini Türk motifli atık kilimlerle buluşturarak onları yeniden müziğe kazandırıyor.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Çalgı Bölümü mezunu Burçin Bayar Babaoğlu, Türkiye'deki tek kadın kanun yapımı ustası olarak biliniyor. Çeşitli enstrümanların minyatür hallerini de yapan Babaoğlu, son yıllarda atık ürünlerden müzik aletleri tasarlamaya başladı. Atölyesinde atık malzemelerden yapılan çok sayıda enstrümanı buluna Babaoğlu, son olarak atık kilimlerle atık müzik aletlerini buluşturdu. Atık ürünleri dönüştürmenin hayat felsefesi haline geldiğini vurgulayan Babaoğlu, Türk kültürü ile özdeşleşmiş ve atığa çıkmış kilimleri farklı müzik aletleriyle birleştirerek kültürlerin iç içe geçmesini sağlıyor. Geri dönüşüm sayesinde yepyeni müzik aletlerine taş çıkartan ürünler üreten Burçin Bayar Babaoğlu, "Toplumumuzun zengin bir kültürü var. Kilim de bu kültürün parçalarından biri. Doğu'nun ve Batı'nın farklı bir yerinde küçük kız çocukları ya da genç kadınlar Türk motifli kilim dokuyor. Müzik ve kilim sanatını bir araya getirmek istedim. Bu nedenle atık kilimlerden yine atık müzik aletlerine kaplamalar yapıyorum" dedi.

Sadece atıkları kullanıyor

Geri dönüşüm yoluyla müzik aleti tasarlamaya bir belgeselden ilham alarak başladığını belirten genç sanatçı, "İzlediğim belgeseldeki çocuğun kendi imkanlarıyla yapmış olduğu müzik aletini görmem neticesinde 'ben de yapabilirim' dedim ve atıkları hayata kazandırmaya başladım. Karşıyaka Belediyesi Mahmure Handan Hanım Müzik Aletleri Yapım Atölyesinde atık malzemelerden enstrüman yapıyorum, ayrıca ücretsiz minyatür müzik aleti kursları veriyorum. Burada da yine atık ürünleri kullanarak minyatür enstrümanlar yapıyoruz. Burada amacımız geri dönüşümü sağlamak" diye konuştu.

"İnsanlar müzik aletlerini tanımıyor"

İnsanların geri dönüşümden elde edilen müzik aletlerine olan ilgisini vurgulayan Burçin Bayar Babaoğlu, "Özellikle kanun imalatı yapan tek kadın olmam, insanların ilgisini çekiyor. Sonrasında çıkartmış olduğum ürünleri incelediklerinde beğenilerini dile getiriyorlar. Atölyenin etrafından gelip geçen çocukların tepkileri görülesi. Atölyemiz konum itibariyle yoğun bir semtte. Bu nedenle meraklı gözlerle karşılaşmak hep mümkün oluyor. Gören yetişkinler ve çocuklar müzik aletleriyle yakından ilgileniyorlar. İnsanların çoğu müzik aletlerini tanımıyor. Yapılan ürünlerle örnek teşkil etmek istiyoruz. Müzik aletlerini bilmeyen çok insan var. Gelecekte özellikle ürettiğim atık ürünleri sergilemek istiyorum. Bu sayede müzik aletlerini tanıtırken geri dönüşümün önemine dikkat çekilebileceğini düşünüyorum" diye aktardı.