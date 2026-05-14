Oltu'ya dijital kütüphane

Atatürk Üniversitesi Oltu Uygulamalı Bilimler fakültesine dijital kütüphane kuruldu.

Dijital Kütüphane Yönetim Sistemi Projesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Atatech Öğrenci Kulübü öğrencileri tarafından geliştirildi. Proje kapsamında; kütüphane kaynaklarının bir araya getirilerek tasnif edilmesi, kategori yapısının genişletilmesi, barkodlama süreçlerinin yürütülmesi, dijital arşive aktarılması ve raf düzeninin oluşturulması gibi temel işlemler gerçekleştirildi. Ayrıca kullanıcıların kaynaklara erişimini kolaylaştırmak amacıyla mobil uyumlu çevrimiçi rezervasyon ve kitap takip sistemi geliştirildi.

Sistem, Oltu Meslek Yüksekokulu kütüphanesine de uyarlanarak KUDAKAF 26'daki tanıtım sonrası farklı kurum ve kuruluşların da ilgisini çekti. Bu doğrultuda ilgili kurumlarla iş birlikleri yapılması planlandı. Geliştirme sürecinde altyapı, arayüz ve veritabanı aşamalarında MySQL, PHP, Laravel JavaScript teknolojilerinden yararlanıldı. Atatürk Üniversitesi Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Dursun Kaya Projenin ilerleyen aşamalarında yapay zeka destekli asistan sistemi, doluluk oranına dayalı anlık yer rezervasyon sistemi ve dijital kitap kiralama modüllerinin eklenmesi planlandığını, sistemin daha geniş kullanım alanlarına yaygınlaştırılması hedeflendiğini söyledi. - ERZURUM

