Haberler

Keman ve piyano ile saklı kadim nağmeler: "Türk müziği saz eserleri" Erzurum'da büyüledi

Keman ve piyano ile saklı kadim nağmeler: 'Türk müziği saz eserleri' Erzurum'da büyüledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen 'Türk Müziği Saz Eserleri Piyano & Keman Konseri', sanatın birleştirici gücünü sergileyerek dinleyicileri kültürel bir yolculuğa çıkardı. Konser, keman ve piyanonun uyumuyla büyüleyici bir atmosfer yarattı.

Atatürk Üniversitesi Milli İrade 15 Temmuz Konferans Salonu, sanatın birleştirici ve ruhu yücelten gücüne unutulmaz bir şekilde ev sahipliği yaptı.

"Türk Müziği Saz Eserleri Piyano & Keman Konseri", dinleyicilerini kültürel mirasımızın derinliklerine doğru estetik bir yolculuğa çıkardı. Piyano ve kemanın o eşsiz uyumu, Türk müziğinin köklü makamlarına ve asırlık tınılarına yepyeni bir nefes olmak üzere sahnede buluştu. Konser boyunca icra edilen birbirinden seçkin saz eserleri; kemanın içli, naif sadası ve piyanonun o zengin, kuşatıcı armonisiyle harmanlanarak salonda adeta sihirli bir atmosfer yaşattı.

Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Müziği Bölümü Öğr. Gör. Okan Yanar'ın keman icrasında, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü Arş. Gör. Ahmet Alumur'un piyano icrasında bulunduğu konser oldukça beğeni topladı.

Türk müziğine gösterilen büyük teveccüh, salonu hınca hınç dolduran müzikseverlerin gözlerindeki heyecanda ve coşkuda kendini buldu. Protokol üyeleri, akademik personel, üniversite öğrencileri ve halkın yoğun katılımıyla tek yürek olduğu bu özel gece, müziğin kuşakları ve toplulukları aynı duygu etrafında nasıl kenetleyebildiğinin en güzel kanıtıydı. Her bir eserin icrasında ortaya koyulan sanatsal derinlik ve akademik titizlik, dinleyicilerin ruhuna dokunarak salonda büyük bir yankı uyandırdı.

Bu eşsiz müzik ziyafetinin kapanışı ise vefa ve takdirin zarif bir tablosuyla taçlandı. Konsere teşrifleriyle geceyi onurlandıran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, performansın ardından sahneye gelerek bu müzikal şöleni dinleyicilere armağan eden kıymetli icracı akademisyenlere tebriklerini iletti ve çiçek takdiminde bulundu.

Tuşların ve tellerin ahenginden süzülen o eşsiz nağmeler, gecenin sonunda yerini ardı arkası kesilmeyen alkışlara ve sanata duyulan derin bir minnet duygusuna bıraktı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı

Dünyanın beklediği haber geldi! Gündem yaratacak Türkiye detayı
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim

245 bin kişiye ağır darbe! Emeklilikleri gitti, maaş geri alınacak
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası

Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! İran enkazda buldu
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal

Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri araçtan binbir güçlükle çıkardılar
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası

Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! İran enkazda buldu
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor