Üye Girişi
Haberler

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü öğrencileri defilede çalışmalarını sergiledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü mezunu öğrenciler, yaptıkları çalışmaları 'Bir Tasarım Masalı' adlı defilede sergiledi. Defilede sosyal farkındalık konularına da değinildi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümünden mezun olan öğrenciler, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları "Bir Tasarım Masalı" adlı defilede sergiledi.

Üniversite yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda sunulan defilenin küratörü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kırkıncıoğlu, konuşmasında, öğrencilerin sosyal farkındalık konularına ilgi duyduğunu söyledi.

Defile ile farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Kırkıncıoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz defilede 65 giysi sergiliyor. Her giysinin bir hikayesi ve felsefi bir yaklaşımı var. Öğrenciler, deprem, çocuk gelin, hayvana şiddet, sarı gelin, Erzurum'un kültürel kimliğini temsil eden Kara Fatma ve ehram gibi konulara değindi. Öğrenciler, özellikle bu konuları sunmak istedi.

Defile sayesinde öğrencilere iş alanı da yaratmaya çalıştık. Defilede yaklaşık 60 kişi var. Bunların 13'ü tasarımcı, 23'ü manken, diğerleri de giydirme ekibi, grafik, afiş ve fotoğraf gibi işler. Koreografi ve çalışmaların tümü öğrencilerin. Bu anlamda da öğrencileri tebrik etmek istiyorum."

Defilede mankenlik yapan Ezgi Çeri, Türk bayraklı tasarıma sahip elbiseyi giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çeri, elbisesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Her şey güzel ilerledi, mutluyuz. Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan arkadaşlarımın tasarladığı kıyafetleri sunmak istedim." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Atatürk Üniversitesi Moda Kültür Sanat Güncel Haberler

Erdoğan ve Özel'in 'görev onayı' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

Erdoğan ve Özel'in "görev onayı" anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

 Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep

Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bakmadan Geçme

Limon FC-Kunisports maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Limon FC maçı başladı mı? Arda Güler Şampiyonlar Ligi final maçında oynayacak mı (Dortmund - Real Madrid)? Mulan filmi oyuncuları kim, konusu ne? Mulan filmi ne zaman, nerede çekildi? Survivor kim kazandı? 31 Mayıs Cuma Survivor'da kim kazandı? #129300 Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımlar! Mourinho hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Mayıs Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 31 Mayıs Salı yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Gaddar 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi Arka Sokaklar 678. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! FETÖ büyü olayı ne? Fetullah Gülen'e büyü mü yapıldı?
Ankara'da çirkin olay! 'Sizden midem bulanıyor' diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı

Ankara'da çirkin olay! "Sizden midem bulanıyor" diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title