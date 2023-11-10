Atatürk'ün Vefatının 85. Yılında Binlerce Kişi Dolmabahçe Sarayı'nda

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılında binlerce kişi Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle birlikte 2 dakikalığına zaman durdu. Gelenler gözyaşlarını tutamadı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılında 7'den 70'e Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren saraya gelenler, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odasına karanfil bıraktı. Çocuklar, gençler, yaşlılar, binlerce kişi saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle birlikte saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Gelenler arasında gözyaşlarını tutamayanlar da oldu.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin Barbaros sınıfı fırkateynlerinden TCG Salihreis ve beraberindeki tekneler de Dolmabahçe Sarayı önünde durdu.

ÇOCUKLARIMIZA DA ONA OLAN SEVGİMİZİ HER ZAMAN GÖSTERECEĞİZ

73 yaşındaki Melahat Aydın, 'Hala daha özlemle anıyoruz. Saatlerce de dursak onu ziyaret etmeden gitmeyeceğizö dedi. Çocuklarıyla beraber Dolmabahçe Sarayı'na gelen Sefer Turan da, 'Sabahın köründe bugün için kalktık geldik çünkü dünyanın en büyük, gelmiş geçmiş, yaşamış ve hiçbir zaman da ölmeyecek, sonsuza kadar yaşayacak olan en büyük liderine sahibiz. Muhammed Mustafa'dan ve Mustafa Kemal'in yolundan ayrılmamalıyız. Çocuklarımıza da ona olan sevgimizi her zaman öğreteceğiz, göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

OLMASAYDI, BELKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DE OLMAYACAKTI

Fatma Yazıcı da, 'Çok duygu yüklüyüm. Atamızı anmaya geldik. Ne mutlu bu günleri gördüğümüze. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Atamızı unutmayacağız, unutturmayacağız. Kalbimizde yaşıyor zaten. Olmasaydı belki bizler de olmayacaktık. Belki Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktıö dedi. 10 yaşındaki Miray Doğan da, 'Sabahın erken saatinde geldim ama çok özledik Atatürk'ü. Saygı ve özlemle anıyoruz. Ben bütün görevlerimi yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.