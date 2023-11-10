Haberler ›› Kültür Sanat ›› Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Terme'de Törenle Anıldı

Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Terme'de Törenle Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Terme ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Törende çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler tarafından oratoryo sahnelendi ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.