Atatürk 1881-1919 Filmi Kumluca'da Gösterime Devam Ediyor

10 Kasım Atatürk'ü anma haftası etkinlikleri kapsamında Kumluca Belediyesi Sinemasında gösterime giren 'Atatürk 1881- 1919' filmi, 14 Kasım'a kadar her gün Kumluca ve çevre ilçelerin halkıyla buluşmaya devam edecek. Kumluca Belediyesi Sineması'nda gösterime giren film, Kumluca ve çevre ilçelerin halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

10 Kasım Atatürk'ü anma haftası etkinlikleri kapsamında Kumluca Belediyesi Sinemasında gösterime giren "Atatürk 1881- 1919" filmi, 14 Kasım'a kadar her gün Kumluca ve çevre ilçelerin halkıyla buluşmaya devam edecek.

Kumluca Belediyesi Sineması'nda gösterime giren "Atatürk 1881- 1919" filmine Kumluca ve çevre ilçelerin halkı yoğun ilgi gösteriyor.

Filmi öğrencileriyle birlikte Demre'den izlemeye gelen öğretmen Mehmet Erdem Hot, "Antalya'nın Demre ilçesinde görev yapıyorum. Kumluca'da Atatürk 1881- 1919 filminin gösteriminin olduğunu öğrendim. Öğrencilerimizle birlikte Kumluca Belediyesi Sinemasına geldik. Gayet güzel geçiyor. Atatürk'ün hayatıyla ilgili güzel detaylar verilmiş. Filmin Kumluca'da gösteriliyor olması çok güzel olmuş. Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'na filmi bizimle buluşturduğu için çok teşekkür ederiz" dedi.

Filmi izlemeye gelen öğrenciler de Kumluca Sinemasını çok beğendiklerini belirterek, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'na teşekkür ettiler.

Başkan Köleoğlu ise "Kumluca Belediyesi olarak Kumluca'da ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızı Cumhuriyet'imizin kurucusu Atatürk'ümüzü anlatan bu güzel filmle buluşturmak istedik. Gençlik Gelecektir diye çıktığımız bu yolda gençlerimize her zaman yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Kumluca Sinemamızda vizyonda olan filmlerimiz gösterime giriyor ki Marka Kent olduğumuzu her fırsatta hissettiriyoruz. Halkımızı kültür sanat faaliyetleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Herkesi Kumluca Belediye Sinemamıza bu güzel filmi izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.