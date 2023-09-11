Ataşehir Belediyesi'nin 5. Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri Sona Erdi

Ataşehir Belediyesi'nin bu yıl 5'incisi düzenlediği Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri, dört gün süren etkinliklerle sona erdi. Şiir, müzik, sergi ve söyleşi dolu etkinlikler büyük ilgi gördü.

Ataşehir Belediyesi'nin bu yıl 5'incisi düzenlediği "Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri" sona erdi. Ataşehir Amfili Park ve Buhara Parkı ile Büyükada Taş Mektep'te düzenlenen şiir, müzik, sergi ve söyleşi dolu etkinlikler dört gün sürdü.

Ataşehir Belediyesi'nin bu yıl 5'incisi düzenlediği "Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Günleri" sona erdi.

Ataşehir Fetih Mahallesi'ndeki Buhara Parkı'nda gerçekleşen etkinliklerin son gününde; Prof. Dr. Baki Asiltürk, Buket Uzuner, Osman Bozkurt ve Alaettin Bahçekapılı'nın yaptıkları konuşmalar şiirseverler tarafından ilgiyle izlendi. Etkinliklerin bu yılki onur konuğu Ataol Behramoğlu'nun Haluk Çetin'in gitarı eşliğinde sunduğu şiir dinletisi büyük beğeni topladı. Ayrıca Alaettin Bahçekapılı'nın, Nazım'ın 50. ve 60. ölüm yıldönümünde Nazımseverlere yazdırdığı mektuplardan oluşan "Ağaçlar Nazım İçin Mektup Açtı" sergisi de etkinliğe renk kattı.

Festival Direktörlüğünü Şair Haydar Ergülen'in yaptığı ve Ataol Behramoğlu'nun onur konuğu olduğu Şiir Günleri'nin konukları arasında; Şükrü Erbaş, Ahmet Telli, Buket Uzuner, Cemedloma, Güler Kalem, Aytekin Karaçoban, Soner Demirbaş, Arzu Altunbulak, Reha Yünlüel, Nebih Nafile, Yalın Gündüz, Enis Akın, Gülümser Çankaya, Mehmet Şimşek, Özgün Enver Bulut, Erkan Irmak, Alaettin Bahçekapılı ve Prof. Dr. Baki Asiltürk yer aldı. Etkinliklere konuk ülke Fransa'dan da Claire Lajus, Vincent Calvet, Sylvain Cavailles ve Lætitia Gaudefroy Colombot katıldı.