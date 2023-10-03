Ataol Behramoğlu'nun Cumhuriyet Marşı Bayraklı'da Beğeni Topladı

Bayraklı Belediyesi'nin düzenlediği Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali'nde Ataol Behramoğlu'nun Cumhuriyet Marşı ilk kez dinletildi ve sanatseverler tarafından alkışlandı.

Bayraklı Belediyesi'nin bu yıl 2'nci kez düzenlediği Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali'ne katılan usta şair Ataol Behramoğlu, kendi şiirinden 100. yıla özel bestelenen Cumhuriyet Marşı'nı ilk kez Bayraklı'da beğeniye sundu. Marş, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Başkan Serdar Sandal, "Bu onuru Bayraklı'da yaşadığımız için çok mutluyuz" dedi.

Dünya ve Türkiye edebiyatının, sanatının önemli isimlerini bu yıl ikinci kez Bayraklı'da bir araya getiren Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali'nde usta Şair Ataol Behramoğlu'nun Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel yazdığı ve Erhan Doğan tarafından bestelenen marşın İzmir'deki ilk dinletisi, heyecan yarattı. Etkinlikler kapsamında onur konuğu ödülünü almak için sahneye çıkan usta şair Behramoğlu, konuşmasının sonunda Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak hazırladığı marşı seyircilerle ilk kez paylaştı. Daha sonra 'Düş Gezginleri Band' tarafından seslendirilen marşın video klibi seyircilerle paylaşıldı ve salonu dolduranların beğenisini kazanan eser, uzun süre alkışlandı.

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"CUMHURİYET İLELEBET YAŞAYACAK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Usta Şairimiz Ataol Behramoğlu tarafından Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel yazılan ve bestelenerek seyirciyle paylaşılan bu eşsiz eser inanıyoruz ki, dillerimizden düşmeyecek. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü, bayrağımız ve Atatürk'ün çizgisinden sapmayan, modern, yenilikçi aydınlarımız olduğu sürece cumhuriyet ilelebet var olmaya devam edecektir. Bu süreçte biz de her zaman sanatçılarımızın, aydınlarımızın yanında olacağız" dedi.

Ataol Behramoğlu'nun şiiri şöyle:

YÜZÜNCÜ YIL MARŞI

Göklere yükselince bağımsızlık bayrağı,

Doluyor içimize bir yaşama sevinci;

Sevgili Cumhuriyet, Ata'nın armağanı,

Canımız pahasına koruyacağız seni.

Yüz yıl değil yüzlerce binlerce yıl sonra da

Sen hep yaşayacaksın özgürlük var oldukça.

Geceler boyu süren bir uzun karanlıktan

Başardık çıkarmayı aydınlık bir şafağı;

Halkın ekmeği gibi kutlu ve kutsal olan

Bu aydınlık sabahın Cumhuriyettir adı.

Yüz yıl değil yüzlerce binlerce yıl sonra da

Sen hep yaşayacaksın özgürlük var oldukça.

Cumhuriyet herkesin kardeşliği demektir,

Silinsin yüreklerden kin, kuşku ve düşmanlık;

Kendi yazgımız şimdi kendi elimizdedir,

Yeryüzü bütünüyle vatanımızdır artık.

Yüz yıl değil yüzlerce binlerce yıl sonra da

Sen hep yaşayacaksın özgürlük var oldukça.

Bilinç ve sevgi olsun hedefi insanlığın,

Parlasın özgürlüğün ışığı alnımızda;

Doğum sancılarında her yeni çağdaşlığın,

Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın kuşaklarca.

Yüz yıl değil yüzlerce binlerce yıl sonra da

Sen hep yaşayacaksın özgürlük var oldukça.