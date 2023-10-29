Atakum Belediyesi, Pinhani ile Cumhuriyet Konseri düzenledi

Atakum Belediyesi, Pinhani'nin sahne aldığı Cumhuriyet Konseri ile 100. yıl coşkusunu tüm kente yaydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin benzersiz olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Cumhuriyet, tam bağımsızlıktır" dedi.

Atakum Belediyesi, cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği Cumhuriyet Konseri ile bayram coşkusunu yine zirveye taşıdı. DJ Selo'nun muhteşem performansıyla başlayan kutlama programında, sevilen grup Pinhani sahne aldı. Marşların ve şarkıların hep bir ağızdan söylendiği önemli gecede, her yaştan yurttaş doyasıya bayramını kutladı. Samsun'un dört bir yanından Atakum Kent Meydanı'na akın eden yurttaşların doldurduğu meydan alanında dalgalanan şanlı bayraklar ve ışık şovları görsel şölen yaşattı. Samsun'da gerçekleştirilen tek 100. yıl konseri olan Cumhuriyet Konseri, Atakum Belediyesi'nin YouTube ve Facebook hesaplerından da tüm dünyaya canlı yayın yapıldı.

"BARIŞ İÇİNDE YAŞAMALIYIZ"

Kutlama programında Av. Gülay Deveci ile sahneye çıkarak Pinhani üyelerini tebrik eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin benzersiz olduğunu söyledi. Başkan Deveci şunları söyledi:

"Cumhuriyet, tam bağımsızlıktır. Eşit ve özgür yurttaşlıktır. Çağdaşlıktır. Bu nedenle cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. Cumhriyetin ilkeleri tüm mazlum uluslara evrensel reçetedir ve hala geçerlidir. Hemen sınırımızda, Filistin'de insanlık dışı, savaş hukukuna aykırı bir soykırım yaşanıyor. Diyeceksiniz ki, 'Orada kadınlar, çocuklar öldürülüyor. Biz burada eğleniyoruz. Hayır, biz burada eğlenmiyoruz. Biz burada, bu coğrafyaya önderlik eden, mazlum milletleri kurtaracak olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti'ni. 100. yılını kutluyoruz. ve diyoruz ki, 'Bu Cumhuriyetin temeli barıştır.' Dünyanın en büyük barışçısı Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderi, asker Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bugün buradan tüm Orta Doğu ülkelerine; Afganistan'dan Libya'ya ve Filistin'e kadar çağrı yapıyorum. Barışa ihtiyacımız var. Barış içinde yaşamalıyız. Sevgili gençler, bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet devrimizin 100. yıl dönümünü kutluyor, başta cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, laik ve demokratik cumhuriyetimizin kurulmasına, yaşatılmasına öncülük eden bütün milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyorum."