Astra Lumina İstanbul'da Şehre Dönüş İndirimleri Ve Avantajlı Biletler

Yaz sezonu boyunca binlerce kişiyi yıldızlarla buluşturan Astra Lumina İstanbul yeni sezonu açtı! Şehre dönüş dönemini özel bir kampanyayla kutlayan Astra Lumina İstanbul'un sonbahar sezonu biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı. Alınan yoğun talepler üzerine oluşturan özel Aile ve Arkadaş Paketlerinin de ilk satışa sunulduğu kampanya 10 Eylül'de sonra erecek.

https://biletinial.com/tr-tr/etkinlik/astra-lumina-istanbul

Yıldızlar İstanbul'a İndi, Astra Lumina İstanbul Binlerce Katılımcıyı Büyüledi!

"Hep yıldızlara ulaşmayı düşledin; peki ya yıldızlar yanı başına inerse?" sorusuyla her yaştan katılımcısını yıldızlarla çevrili büyüleyici bir gece yürüyüşüne çıkaran Astra Lumina İstanbul yaz sezonuna damgasını vurdu. Avrupa'daki ilk Astra Lumina deneyimi olan Astra Lumina İstanbul, 12 Temmuz'daki açılışından bu yana 40 binden fazla kişiyi ağırlayarak sezonun en dikkat çekici etkinliği oldu. Bu sürükleyici deneyim, Kasım ayı sonuna kadar katılımcılarını karşılamaya devam edecek.

Ne Işık Şovu Ne Dijital Sergi; Yeni Nesil Bir Açık Hava Deneyimi

Astra Lumina İstanbul'un en dikkat çekici özelliklerinden biri alışılagelmiş şehir etkinliklerinden oldukça farklı bir yapıya sahip olması. Dünyaca ünlü, ödüllü deneyim stüdyosu Moment Factory tarafından tasarlanan ve Devin tarafından Türkiye'ye getirilen Astra Lumina, gece yürüyüşü konseptine sahip yeni nesil bir açık hava deneyimi.

Deneyim şehrin içinde bulunan 1,1 km'lik bir orman patikasında gerçekleştiriliyor. Yürüyüş sırasında katılımcılar, tavan ve duvarlarla çevrili kapalı bir mekân yerine, rüzgarı hissedebildikleri, doğanın seslerini duyabildikleri gerçek bir fiziksel çevrede ilerliyor ve açık havanın tadını doyasıya çıkarabiliyor.

Deneyimin teknoloji bileşenleri ise (ışık, ses tasarımı ve multimedya teknolojileri) doğayla yarışmayacak, tam tersine doğa ile bütünleşen bir entegrasyonla deneyimi zenginleştiriyor. Gelişmiş multimedya teknolojileri, katılımcının VR gözlük gibi herhangi bir yardımcı ekipman kullanmaksızın "başka bir evrene adım atma" hissini tatmasına yardımcı oluyor.

Yürüyüş bölümlere ayrılmış bir hikâyeye sahip. Katılımcı 9 farklı durakta hikâyenin yeni bir bölümünü keşfediyor. "Ziyaretçi" ya da "izleyici" olmaktan sıyrılarak deneyime dahil olan her katılımcı, her durakta ana hikâyeyi kendi bakış açısı ve duyguları ile yeniden yorumlayabiliyor. Bu bağlamda Astra Lumina, alışılmış ışık şovları ya da dijital sergilerden çok farklı olarak, doğa, teknoloji ve hikâye anlatımını buluşturan, kapsayıcı ve sürükleyici bir açık hava gece yürüyüşü deneyimi olarak öne çıkıyor.

astralumina.istanbullightpark.com

ABD'de New York, Seattle, Los Angeles, Dallas, Gatlinburg, Philadelphia ve Avustralya'da Currumbin şehirlerinden sonra, Avrupa'da ilk kez İstanbul'da yıldızları yeryüzüne indiren Astra Lumina, rutin şehir etkinliklerinden sıkılan ve yeni deneyimler arayan kentlilere benzersiz ve ayrıcalıklı bir alternatif sunuyor.

Şehrin Ortasında Doğaya Kaçış

Astra Lumina İstanbul, Ayazağa'da Turkcell Platinum Park'ın içinde yer alıyor. Şehrin kavşak noktalarından birinde, yıldızlarla buluşma imkanının yanı sıra İstanbullulara yeni bir açık hava buluşma alanı da sunan Astra Lumina İstanbul, "gökyüzü bahçesi" konsepti ile tasarlanan karşılama alanıyla da göz dolduruyor. Etkinlik öncesi ya da sonrasında katılımcıların keyifle vakit geçirip, sıcak-soğuk atıştırmalık ve içeceklerin tadını çıkarabileceği bu keyifli bahçe, iş günlerinin stresini doğaya kaçarak atmak isteyen yetişkinlerden doğa içinde oyunlar oynamaktan keyif alan çocuklara, rutin aktivitelerden sıkılan gençlerden romantik ve farklı bir buluşma gerçekleştirmek isteyen çiftlere kadar yer yaştan katılımcıya hitap ediyor. Bu yeni buluşma alanında Astra Lumina İstanbul ile örtüşen yeni deneyim ve atölye çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Yoğun Talep Üzerine Şehre Dönüşe Özel Avantajlı Paketler

Yaz sezonu boyunca özellikle erken seansları çocuklu ailelerin gözdesi olan Astra Lumina İstanbul, şehre dönüş dönemine özel iki yeni paketi de geçtiğimiz günlerde satışa çıkardı. Yoğun istek üzerine satışa çıkarılan ve 2 yetişkin ile 1 4-18 yaş çocuğun deneyime giriş biletini kapsayan Aile Paketi'ne ilgi yoğun. Yalnız "Her Yaştan Katılımcı" seanslarında geçerli olan bu paket ailelere indirimli katılım imkânı sağlıyor. Birden fazla çocuğa sahip aileler pakete ilave 4-18 yaş bileti de ekleyebiliyor. 0-3 yaş arasındaki çocuklar ise deneyime biletsiz katılabiliyor.

Astra Lumina İstanbul, yıldız hikâyelerini en sevdikleri ile keşfetmek isteyenlere de belirli seanslarda Arkadaş Paketi ile destek oluyor. 2 yetişkin biletini kapsayan bu paket hem arkadaş gruplarına hem de çiftlere deneyime indirimli katılma fırsatı sunuyor.

Şehre dönüşe özel sunulan bu fırsatlardan yararlanmak için son gün ise 10 Eylül.

Avrupa'da İlk Kez, Yıldızların En Çok Yakıştığı Şehirde

Astra Lumina İstanbul; merkezi Montréal, Kanada'da bulunan ve Tokyo, Paris, New York ve Singapur'da uluslararası stüdyoları olan dünyaca ünlü multimedya stüdyosu Moment Factory tarafından tasarlandı.

Bugüne kadar The Messi Experience ve AURA serisine ek olarak Disney, Billie Eilish, FIFA, Moët et Chandon ve Universal Studios gibi isimlerle yapılan iş birlikleri ve şirketin ünlü Lumina Büyüleyici Gece Yürüyüşleri serisi dahil olmak üzere dünya çapında 550'den fazla sürükleyici projeye imza atan Moment Factory, Astra Lumina'yı, 2025 Temmuz'unda ilk kez dünya başkenti İstanbul'a getirdi. Moment Factory, Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü Stéphane Roisin, Astra Lumina-İstanbul buluşmasını şu sözlerle açıklıyor.

"Moment Factory'nin amiral gemisi deneyimlerinden birini İstanbul'a getirmek, Türkiye'deki ilk projemizi gerçekleştirmek, bir onurdur. Bu başarı, Amerika ve Okyanusya'daki başarılı edisyonlarımızın ardından seriyi dünyanın yeni bir köşesine taşımamızı sağlayan vizyona ve özveriye sahip Devin markası ile yaptığımız güvene dayalı ve yakın iş birliği sayesinde mümkün oldu. Moment Factory'nin insanları bir araya getirme misyonu doğrultusunda bu sürükleyici gece yürüyüşü, ziyaretçileri birbirleriyle yeniden bağlantı kurmaya, parkın doğal güzelliğini karanlıktan sonra yeniden keşfetmeye, arkadaşları ve aileleriyle kalıcı anılar yaratmaya davet ediyor."

Yedi tepeli, büyüleyici şehir İstanbul, dünya çapında faaliyette olan yedinci Astra Lumina Gece Yürüyüşü deneyimine ev sahipliği yapıyor. İstanbul'un astronomiyle olan kadim ilişkisi ve masalsı dokusu ile yeni nesil teknolojileri doğa ile uyumlu büyüleyici bir açık hava deneyimine çeviren Astra Lumina'nın mükemmel uyumu deneyimi daha da büyüleyici kılıyor. Kıtaları birbirine bağlayan kadim şehir İstanbul, Astra Lumina İstanbul ile bu kez yeryüzü ve gökyüzü arasında gizemli ve etkileyici bir bağ kurarak tüm katılımcıları şehrin ortasında yer alan bir ormanda, yıldızlara, doğaya ve kendi içsel ışıklarına yeniden bağlanmaya davet ediyor.

Doğayla teknolojiyi buluşturan bu yenilikçi anlatım dilini Türkiye'ye getirerek bir ilke imza atan Astra Lumina İstanbul'un kurucu ortakları Turan Öztürk ve Gökhan Ertek, uzun yıllardır Türkiye'nin iddialı yaratıcı projelerinin arkasındaki isimler arasında yer alıyor.

Kreatif etkinlik sektöründe uzun yıllardır prestijli projelere imza atan Turan Öztürk, "Güzelliğin, tarihin ve ihtişamın kenti İstanbul'a bu sürükleyici deneyimi kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz." derken İstanbul ve Astra Lumina'nın mükemmel uyumuna da dikkat çekti. "Astra Lumina ve İstanbul buluşması popüler deyimle 'mükemmel eşleşme' olmanın çok ötesinde! Bu bir 'birbirini bulma' hikayesinden çok daha fazlası. İstanbul her zaman masalların ve gerçeklerin bir arada yaşadığı bir şehir oldu. Bu hareketli metropolün tam kalbinde, insanların şehirden ayrılmadan nefes alabileceği, doğayla ve kendileriyle yeniden bağlantı kurabileceği bir gökyüzü bahçesi oluşturduk."

15 yılı aşkın süredir kreatif teknolojiler ve destinasyon pazarlama alanındaki uluslararası projeleriyle tanınan Astra Lumina İstanbul kurucu ortağı Gökhan Ertek ise bu özel girişimi şu şekilde açıkladı: "Bugün dünyaca ünlü bir markayı Türkiye'ye ilk kez getirmenin gururunu yaşıyoruz. İstanbul bir başlangıç: Moment Factory ile olan iş birliğimiz sürecek; Türkiye'nin diğer bölgelerine ve hatta yakın coğrafyaya da Lumina Night Walk deneyimlerini getirmeye devam edeceğiz."

Astra Lumina İstanbul'u Birlikte Yürüyoruz: Sürpriz İsimlerle Unutulmaz Bir Deneyim

"Hep yıldızlara ulaşmayı düşledin; peki ya yıldızlar yanı başına inerse?" sorusuyla katılımcıları yıldızların yeryüzüne inişine, kendi ışıklarını bulup yeniden doğuşuna ve gökyüzüne yeniden yükselişine tanıklık etmeye davet eden Astra Lumina İstanbul'da, farklı uzmanlık alanlarına sahip özel konuklarla, özel deneyimlerler de gerçekleştiriliyor. "Birlikte Yürüyoruz" konseptiyle sunulan bu özel deneyimler; astroloji, sanat, kişisel gelişim gibi alanlarda uzmanlaşmış konukların rehberliğinde gerçekleştiriliyor ve katılımcılara Astra Lumina İstanbul'u farklı bakış açıları ile deneyimleme fırsatı sunuyor.

"Birlikte Yürüyoruz" etkinlik serisinin ilk rehberi ise Aşkım Kapışmak oldu. 29 Temmuz'da gerçekleştirilen özel deneyimde, katılımcılar Aşkım Kapışmak'ın rehberliğinde, içlerindeki çocuğun sesini duyarak dileklerini yıldızlara mühürledi. Popüler "manifestleme" kavramını, psikolojinin temel tartışmaları ve Astra Lumina'nın evrensel hikayesiyle birleştiren bu çok özel etkinlik yaklaşık 150 katılımcı ile gerçekleştirildi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"Birlikte Yürüyoruz" etkinlik serisi, Astra Lumina deneyiminin evrensel hikayesini; astronomi, astroloji, sanat, kişisel gelişim, tarih gibi alanlarla birleştiren yeni rehberler eşliğinde sonbahar sezonunda da sürdürülecek.

Astra Lumina İstanbul biletleri, Biletini Al satış kanalları üzerinden satılıyor. Gün battıktan sonra başlayan seanslar, her yaştan katılımcının en iyi deneyimi için özel olarak kurgulanmış durumda. Aileleriyle birlikte çocukların da katılabileceği seanslarda 3 yaş altı katılımcılar ücretsiz; 4-18 yaş arası katılımcılar için ise indirimli bilet imkânı bulunuyor. Ayrıca şehre dönüşe özel sunulan Aile ve Arkadaş Paketleri de katılımcılara indirimli biletlerle deneyime katılma olanağı sunuyor.

Hem şehir sakinleri hem de turistler için ihtiyaç duyulan yeni nesil bir açık hava deneyimi sunmanın yanında büyülü bir "kendine kaçış" alanı olarak da tanımlanan Astra Lumina İstanbul'un şehre dönüş kampanyası 10 Eylül'de sona erecek.

