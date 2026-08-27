Aspat Kalesi: Tarih ve Doğanın Buluştuğu Eşsiz Miras

Bodrum Yarımadası'nın güneybatısında, Akyarlar ile Bağla koyları arasında yükselen Aspat Kalesi, binlerce yıllık geçmişi ve farklı medeniyetlere ait izleriyle bölgenin önemli tarihi değerleri arasında yer alıyor.

Ege'nin masmavi sularına hakim sarp bir kayalık üzerine kurulan kale, doğal güzelliğinin yanı sıra Antik Çağ'dan Bizans'a, Menteşe Beyliği'nden Osmanlı dönemine uzanan geçmişiyle ziyaretçilerine adeta açık hava müzesi sunuyor.

Arkeolojik araştırmalara göre Aspat olarak bilinen bölge, antik dönemde önemli bir liman yerleşimi olarak kullanıldı. Erken Demir Çağı'nda Termera'nın limanı olduğu değerlendirilen bölge, Bizans döneminde ise Strobilos adıyla önemli bir yerleşim ve savunma merkezi haline geldi.

Stratejik konumu nedeniyle Orta Çağ boyunca önemini koruyan kale, Menteşe Beyliği döneminde de kullanıldı.

Osmanlı kaynaklarında "Asbat", "Azpat" ve "Usput" gibi farklı isimlerle anılan yapı, askeri önemini zamanla kaybetse de deniz ulaşımındaki konumunu uzun süre korudu.

Bölgeyi 17. yüzyılda ziyaret eden Evliya Çelebi de eserinde Aspat Kalesi'nden söz etti. Çelebi, yüksek kayalık üzerine kurulu kalenin aşağısındaki limana gemilerin demirlediğini, bölgedeki tatlı su kaynağının ise denizciler için önemli bir ikmal noktası olduğunu aktardı.

Halk arasında "Çıfıt Kalesi" olarak da bilinen yapı ve çevresindeki kalıntılar, farklı uygarlıkların izlerini günümüze taşıyor.

Çökertme Türküsü'nde yaşayan Aspat

Aspat'ın tarihi öneminin yanı sıra bölgenin adı, Muğla yöresinin en çok bilinen türkülerinden Çökertme ile de kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

Türküde geçen "Aspat" adı, Bodrum'un bu kıyılarını işaret ediyor. Bodrum ve Milas çevresinde yaşanan olaylar ve Halil Efe'nin trajik hikayesiyle ilişkilendirilen türkü, zamanla yörenin kültürel hafızasının önemli parçalarından biri haline geldi.

Aspat'ı ziyaret edenler, bir yandan Ege kıyılarının doğal güzelliklerini seyrederken diğer yandan türküde adı geçen tarihi ve coğrafyayı yakından görme fırsatı buluyor.

Bölge tarihi açısından büyük önem taşıyor

Eski Bodrum Kalesi Müdürü ve su altı arkeoloğu Yaşar Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağla ile Akyarlar arasında sarp ve konik bir tepe üzerine kurulan Aspat Kalesi'nin bölge tarihi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kalenin milattan önce 7. yüzyılda Lelegler tarafından kullanıldığının bilindiğini belirten Yıldız, halk arasında Çıfıt Kalesi olarak da adlandırılan yapının kare ile dikdörtgen arasında bir plana sahip olduğunu ve köşelerindeki kulelerin günümüze kadar ulaştığını ifade etti.

Yıldız, kalenin farklı dönemlerde çeşitli medeniyetler tarafından kullanıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bölgede geçmişte arazi sahibinin desteğiyle temizlik ve kazı çalışmaları yürütüldü. Yapılan incelemeler doğrultusunda Azmak mevkisindeki bu alanın Termera Antik Şehri'nin limanı olduğunu değerlendiriyoruz. Strobilos adıyla da bilinen stratejik yapı Selçuklu, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde aktif olarak kullanılmıştır. Özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde Kos (İstanköy) Adası ile iletişim kurmak isteyen kaçakçıların gözetleme ve haberleşme amacıyla burada ateş yaktığı bilinmektedir."

Kalenin bulunduğu alanın sarp olması nedeniyle ulaşımın güç olduğuna dikkati çeken Yıldız, tarihi yapının ziyaretçiler için daha erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kalenin özellikle doğa sporları ve kültür turizmi açısından değerlendirilebileceğini belirten Yıldız, "Kış aylarında ulaşımın daha kolay sağlanabileceği bu tarihi değerin, doğa sporları ve kültür meraklılarına yönelik düzenlemelerle turizme kazandırılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA