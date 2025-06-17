ASO 1. OSB Anaokulu'ndan 'Ailem' Temalı Konser

ASO 1. OSB Anaokulu tarafından "Ailem" temalı konser

ANKARA - ASO 1. OSB Anaokulu tarafından, "Ailem" temalı konser çocuk korosu tarafından seslendirildi.

ASO ( Ankara Sanayi Odası) 1. OSB Anaokulu tarafından Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde, sanatseverlerin katılımı ile "Ailem" temalı konser düzenledi. Konser anaokulu öğrencilerinden oluşan, Türkiye Yüzyılı Maarif Asocan Çocuk Korosu tarafından seslendirildi. Maarif Asocan Korosu tarafından düzenlenen konser ile cumhuriyetin, kültürel mirasının yansıtılmasının amaçlandığı söylendi.