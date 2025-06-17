ASO 1. OSB Anaokulu'ndan 'Ailem' Temalı Konser

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ASO 1. OSB Anaokulu'ndan 'Ailem' Temalı Konser
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ASO 1. OSB Anaokulu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde çocuk korosunun seslendirdiği 'Ailem' temalı konser düzenledi. Konserin amacı, cumhuriyetin kültürel mirasını yansıtmak olarak açıklandı.

ASO 1. OSB Anaokulu tarafından "Ailem" temalı konser

ANKARA - ASO 1. OSB Anaokulu tarafından, "Ailem" temalı konser çocuk korosu tarafından seslendirildi.

ASO ( Ankara Sanayi Odası) 1. OSB Anaokulu tarafından Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde, sanatseverlerin katılımı ile "Ailem" temalı konser düzenledi. Konser anaokulu öğrencilerinden oluşan, Türkiye Yüzyılı Maarif Asocan Çocuk Korosu tarafından seslendirildi. Maarif Asocan Korosu tarafından düzenlenen konser ile cumhuriyetin, kültürel mirasının yansıtılmasının amaçlandığı söylendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - Kültür Sanat
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