Artvin'in Cittaslow ilçesi Şavşat'ta sonbahar, Maden köyünü renk cümbüşüne bürüdü

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ARTVİN'in 'Sakin Şehir' (Cittaslow) ünvanına sahip Şavşat ilçesi, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarına büründü. Geleneksel ahşap evleri ve bitki örtüsüyle öne çıkan ilçeye bağlı Maden köyü havadan görüntülendi.?

Şavşat ilçesinde ağaçlar, sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarına büründü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ormanlarda seyir zevki yüksek manzaralar oluşturdu. Bölgede özellikle geleneksel ahşap evleri ve doğasıyla dikkat çeken Maden köyü, sonbaharın tüm renklerini bir arada sunuyor. Çevre illerden ilçeye gelen doğaseverler bölgedeki doğal manzaraların tadını çıkarırken, sonbaharın hakim olduğu Maden köyü dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı