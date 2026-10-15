Haberler

Artvin'in Cittaslow ilçesi Şavşat'ta sonbahar, Maden köyünü renk cümbüşüne bürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin'in Cittaslow ilçesi Şavşat'ta sonbahar, Maden köyünü renk cümbüşüne bürüdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in 'Sakin Şehir' unvanlı Şavşat ilçesinde hava sıcaklıkları düşünce ağaçlar sarı, kırmızı ve kahverengi tonlara büründü. Çevre illerden gelen doğaseverler ilçedeki manzaraların tadını çıkarırken, sonbaharın hakim olduğu Maden köyü dronla havadan görüntülendi.

ARTVİN'in 'Sakin Şehir' (Cittaslow) ünvanına sahip Şavşat ilçesi, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarına büründü. Geleneksel ahşap evleri ve bitki örtüsüyle öne çıkan ilçeye bağlı Maden köyü havadan görüntülendi.?

Şavşat ilçesinde ağaçlar, sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarına büründü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ormanlarda seyir zevki yüksek manzaralar oluşturdu. Bölgede özellikle geleneksel ahşap evleri ve doğasıyla dikkat çeken Maden köyü, sonbaharın tüm renklerini bir arada sunuyor. Çevre illerden ilçeye gelen doğaseverler bölgedeki doğal manzaraların tadını çıkarırken, sonbaharın hakim olduğu Maden köyü dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Sel felaketine ilişkin bilançoyu paylaşan Vali Gül'den önemli uyarı

Sel felaketindeki bilançoyu paylaşan Vali Gül'den hayati uyarı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar

"AVM'den ayrılın" anonsuyla otoparka indi, asıl kabusu orada yaşadı
Meteoroloji uzmanı Ahmet Köse İstanbul’u vuran sağanağın nedenlerini tek tek anlattı! Atalarımız 'Meryem Ana Fırtınası' demiş

Tam da 14 Ekim'de! İstanbul'u vuran felaketin tarihteki adı buymuş
İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor
İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor

İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Elvin Levinler'in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?

İstanbul felaketi yaşarken yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada...
Taksitli alışverişte yeni dönem! Artık Bakanlık belirleyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Taksitli alışverişte kurallar değişiyor
İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı

Görüntü bu sabah kaydedildi!