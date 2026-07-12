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Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda boğaların 45. randevusu nefes kesti

Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda boğaların 45. randevusu nefes kesti
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Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 45.'incisi düzenlenen festivalde boğalar şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. 8 kategoride yapılan güreşlerde 157 boğa sahibi yarışırken, 30 bin kişi izledi.

Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 45.'incisi düzenlenen festivalde boğalar şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Artvin'de 45.'incisi düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada düzenlenen boğa güreşlerine, Artvin ve ilçeleri başta olmak üzere Rize ve Erzurum, Aydın, Muğla illerinden 157 boğa sahibi katıldı. Boğa güreşleri baş, başaltı, küçük başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak, deste ve süperbaş olmak üzere 8 kategoride gerçekleştirildi. Festival çerçevesinde Perşembe ve Cuma günü düzenlenen yıldızlar boyunda ise 5 kategoride boğalar kıyasıya mücadele etti.

200 yıllık geleneğe sahip boğa güreşleri kentte büyük ilgi görürken, boğa yetiştiricileri 380 ile 950 kilogram ağırlığında olan boğalara büyük özenle bakıp güreşlere hazırlıyor. Boğalara takılan Bafi, Karayel, Kaçkar, Miro, Aşkar, Dayı gibi ilginç isimler dikkat çekerken, arenaya çıkan boğalar birbirlerine üstünlük sağlamak için mücadele etti. Boğa güreşlerini 30 bin kişi izlerken, 25 hakem ve 100 kişinin görev aldığı festivalde baş boğa sahibine 200 bin TL para ödülü verilirken, güreşlerde toplamda ise bin 400 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Boynuz ve doping kontrolü

Güreşler öncesi kampa giren boğa ve sahipleri sıkı bir hazırlık dönemi geçiriyor. Sabah yürüyüş ve koşu ile spor yaptırılan boğalar pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta, mısır gibi özel besinlerle besleniyor. Boğalar arenaya çıkmadan önce boynuz ve doping kontrolünden geçiriliyor. Sivri boynuzları törpülenen boğalar, doping kontrolünde ise idrar testine tabi tutuluyor. Güreşleri izlemek için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde arenada bulunan tribünde yerini alırken, tribünde yer bulamayanlar çadırlardan güreşleri takip ediyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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