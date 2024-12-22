Arnavutluk'ta 'Anadolu'dan Esintiler' Konseri Düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Tiran Sanat Üniversitesinde düzenlenen konserde Anıl Şallıel ve Mareechi Asu sahne aldı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, YEE Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Ertürk, YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, Sanat Üniversitesi Rektörü Erald Bakalli, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Tiranlı sanatseverler katıldı.

Konser öncesinde konuşan Sakoğlu, YEE Tiran olarak bu ay kuruluşlarının 15'inci yıl dönümü kutladıklarını anımsatarak, "Biz bu konserle aslında Arnavutluk'taki Türk kültürünü Türk kahvesine veya Türk baklavasına indirgeyen bakış açısını yıkmak istiyoruz. Çünkü bugün dinleyeceğiniz melodiler Türkiye'nin 80 milyonluk nüfuslu bir ülkenin her tarafından ezgilerin batı müziğiyle yorumlanmasıdır." dedi.

Bakalli de bu tarz konserlerle miras aldıkları kardeşliği birbiriyle yakınlaştırmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Üniversitemizde bu konserin düzenlenmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Şallıel de Balkan turu kapsamında 9'uncu konserlerini Tiran'da gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Yunus Emre'nin evrensel sloganı olan 'Gel Tanış Olalım' sloganın müzik versiyonu ile beraberiz." ifadesini kullandı.

Asu ise "Biz Anadolu'nun derin kültürünü size getirdik. Anadolu'nun musikisini, Anadolu'nun şiirini. Bu musiki ve şiir birlik ve dostluk mesajını taşıyor." şeklinde konuştu.

"Anadolu'dan Esintiler" konserleri, aralık ayı boyunca Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk'ta bir çok kentte düzenlenirken, ekip, Kosova'daki müzikseverlerle 23-24 Aralık'ta buluşacak.