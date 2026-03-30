Tekirdağ'da 'Arif Şentürk Anma Gecesi' düzenlendi
Tekirdağ'da düzenlenen anma gecesinde, ünlü halk müziği sanatçısı Arif Şentürk'ün eserleri seslendirildi. Program, Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Türk Halk Müziği Korosu tarafından gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da, Rumeli ve Balkan türkülerinin önemli isimlerinden Arif Şentürk anısına konser programı gerçekleştirildi.

Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Türk Halk Müziği Korosu tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma gecesinde, sanatçının eserleri seslendirildi. Programın şefliğini Gülden Kaya üstlendi.

Gecede, konuk sanatçı olarak Türk halk müziği sanatçısı Nilgün Kızılcı da sevilen türküleri yorumladı.

Katılımcılar, seslendirilen eserlere zaman zaman eşlik etti.

Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Nihat Efe, yaptığı konuşmada, Şentürk'ün Balkanlar için çok kıymetli bir ses sanatçısı olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Şentürk'ün hayatının anlatıldığı kısa film izletildi.

Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
