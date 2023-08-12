20. Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivali'ne yoğun ilgi

ARDAHAN - Ardahan'da, yöreye özgü bal ve kültürün tanıtılması amacıyla düzenlenen "20. Ulusal Kültür ve Bal Festivali" yoğun ilgi gördü.

Geleneksel hale gelen ve her yıl olduğu gibi gerek Türkiye ve yurt dışından gelenlerin katılımıyla coşkulu kutlanan bal festivali Tarihi Ardahan kalesinde başladı. Festivale, Ardahan Vali Vekili Şahin Demir, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Berat Acar, çeşitli STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Demir Devletimiz tarafından uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında bütçeyi minimize ettiklerini söyleyerek, "Tasarruf en güzel şeydir. Festivalde sahne alacak olan sanatçıları yerelden seçtik. Ama yarın finali Musa Eroğlu konseri ile bu yılki birlik, beraberlik festivalini huzur içinde tamamlamış olacağız. Ardahan'da 4 yıl boyunca her kesimle birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Ardahan'a yapmaya çalıştığımız hizmetlerle sizlerin gönlünü fethetmeye ve bundan sonra Ardahan'ın artık diğer iller gibi yürümeye değil koşmaya ihtiyacı var. Çünkü 1992 yılında il olan Ardahan'ın daha çok koşması gerekiyor ki 100 yıllık illerle arasındaki mesafeyi kapatsın" dedi.

Ardahan Vali Vekili Şahin demir ise yaptığı konuşmada, "Her ilin kendine göre birtakım güzellikleri, coğrafi özellikleri, kültürel değerleri ve üretim değerleri oluyor. Bu ürünler ve değerlerin tanıtılması, hak ettiği değeri kazanması toplumda ulusal ve uluslararası ölçekte gerçek değerine ulaşması için işlenmesi ve gündeme getirilmesi gerekiyor. Bu manada Ardahan'da hem coğrafyası, yaylaları, meraları, binbir çeşit çiçeklerle kaplı florasıyla, tarihten günümüze göz kırpan kaleleri ve kuleleriyle, hayvansal üretim değerleriyle ve peynir ile balıyla muhtelif güzellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu değerlerin hak etiği yeri bulabilmesi için tanıtmamız gerekmekle birlikte toplumun ilgisine sunmamızda büyük önem arz ediyor. Festival ve şenlikler günümüzde bu işlemleri yerine getiren en önemli etkinliklerden. Bal festivali de tanıtım açısından çok önemlidir" dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu. Daha sonra süzme bal, petek bal ve ana arı üretim dallarında dereceye giren üreticilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.