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Ardahan'da uçurtmalar Gazzeli çocuklar için havalandı

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Ardahan'da uçurtmalar Gazzeli çocuklar için havalandı
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Ardahan'da Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Ardahan'da Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Tarihi Ardahan Kalesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, üzerlerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Vali Ömer Hilmi Yamlı, etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen programın Türkiye ile Filistin kardeşliği için önemli olduğunu söyledi.

Başta Gazze ve Filistin olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acıların sona ermesi temennisinde bulunan Yamlı, "Sevgili çocuklar, onların o yaşadığı haksızlığa, zulme bir parça destek ve ses olalım diye buraya geldik. Dünyanın dört bir yanında, özellikle de Gazze'de çocukluğunu yaşayamayan insanlar var. Sokaklarda, parklarda oynaması gerekirken kurşunlara, bombalara maruz kalan çocuklar var." dedi.

Çocuklara "Gazzeli çocuklar yalnız değil." sloganını attıran Vali Yamlı, "Türkiye'den, Ardahan'dan sesleri olmak için bir araya geldik. Beraber Türk ve Filistin bayraklarıyla gökyüzünde, birlikteliğimizle, beraberliğimizle onların olması gereken parklarda, okullarda olmalarını dile getirmek için, onlara vurgu yapmak için bugün buraya geldik." diye konuştu.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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