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Ardahan'da öğretmen ve öğrencilerden çevre temizliği seferberliği

Ardahan'da öğretmen ve öğrencilerden çevre temizliği seferberliği
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Ardahan'da öğretmen ve öğrenciler, "Bir İyilik Hareketi Ardahan" kampanyası kapsamında çevre bilincine dikkati çekmek amacıyla cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

Ardahan'da öğretmen ve öğrenciler, "Bir İyilik Hareketi Ardahan" kampanyası kapsamında çevre bilincine dikkati çekmek amacıyla cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Hüsna Acar, yaklaşık bir ay önce eşiyle evlerinin önünü temizleyerek, sosyal medyadan "Bir İyilik Hareketi Ardahan" kampanyasını başlattı.

Kampanya kapsamında öğretmenler ve öğrenciler de çalışmalara katılarak çevre temizliği etkinlikleri düzenledi. Bu çerçevede öğretmen ile öğrenciler, okul çevresi ile kentin çeşitli noktalarında, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Öğretmen Hüsna Acar, AA muhabirine, kampanyayla çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır Ardahan'da görev yaptığını belirten Acar, şöyle konuştu:

"Kampanyaya yaklaşık bir ay önce eşimle evimizin önünü temizleyerek başladık. Bunun videosunu çektik ve sosyal medyada paylaştık. Yani bu kadar talep olacağını biz de bilmiyorduk açıkçası. 1 milyon görüntülenmeye ulaştı. Daha sonra Valilik başta olmak üzere diğer kurum müdürlerinden de destek geldi ve il genelinde bir çevre seferberliği başlatıldı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

Öğrencilerden Berfin Aleyna Mavzer de kampanyalarının sosyal medyada ilgi gördüğünü dile getirerek, tüm okulların bu çalışmaya destek vermesini istedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
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