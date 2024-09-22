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Ardahan'da Doğa Turizmi İçin Yürüyüş Düzenlendi

Ardahan'da Doğa Turizmi İçin Yürüyüş Düzenlendi
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Ardahan'da doğa turizminin tanıtımı amacıyla düzenlenen yürüyüş, Vali Hayrettin Çiçek'in katılımıyla Gürcistan sınırındaki Posof ilçesinde gerçekleşti. Etkinlik, kış turizminin yanı sıra yaz turizmi açısından da Ardahan'ın potansiyelini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Ardahan'da doğa turizmine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Vali Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek'in de katıldığı yürüyüş, Gürcistan sınırındaki Posof ilçesinde başladı.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğünün organizesinde gerçekleşen yürüyüş, Çambeli ve Yurtbekler köyleri arasında 4,5 kilometrelik alanda tamamlandı.

Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşün, "tabiat turizmi etkinlikleri" kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Ardahan'ın kış turizminde olduğu gibi yaz turizmi açısından da önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Bugünkü etkinliğimiz de bu amaçla yapıldı, kentimizin doğal güzelliklerini tanımak adına önemli bir fırsat. Kırsal turizmin bir parçası olan doğa yürüyüşü etkinliği konusunda farkındalık oluşturmak için buluştuk. İlimizin her noktası ayrı bir güzelliği barındırıyor. Gerek coğrafi yapısı gerek doğal güzellikleri ile güzide ilçemiz Posof'ta yeşilin her tonunu bu mevsimde görmemiz mümkün."

Çiçek, yeşil doğayı seven ve merak edenleri Ardahan'a davet etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Kültür Sanat

Yerel Haberler Kültür Sanat Etkinlikler Gürcistan ardahan Turizm Yaşam Posof

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