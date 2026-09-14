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Ardahan’da Ahilik Haftası törenle kutlandı

Ardahan’da Ahilik Haftası törenle kutlandı
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39’uncu Ahilik Kültürü Haftası, Ardahan’da da törenle kutlandı.

39'uncu Ahilik Kültürü Haftası, Ardahan'da da törenle kutlandı.

Ardahan'da Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen tören, Ardahan Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Programa Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Asım Özer ve yönetimi, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Candar Yılmaz ve yönetimi ile Ticaret İl Müdürü Gönül Cengiz ve kurum personeli katıldı.

Törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Asım Özer, Ahilik geleneğinin yüzyıllardır esnaf ve sanatkarlara yol gösterdiğini belirterek, esnafın yalnızca ekonomik hayatın değil, toplumsal dayanışmanın da önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Başkan Özer, konuşmasında, "Ahilik; alın teri, helal kazanç, dürüstlük, güven ve kardeşlik demektir. Bizlere düşen görev, bu köklü kültürü gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaktır." mesajını verdi.

Ahilik anlayışında usta-çırak ilişkisinin önemine de dikkat çekilen törende, gençlerin meslek sahibi olmaları, geleneksel mesleklerin yaşatılması ve esnaf arasında dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Program, yapılan konuşmaların ardından çeşitli etkinliklerle devam ederken, Ahilik Haftası'nın birlik ve beraberlik içerisinde kutlanmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Tören, günün anısına gerçekleştirilen programların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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